Türk Dünyasında Zorluklar Konuşuldu: Bakü'de İktisat ve Kamu Yönetimi Konferansı Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "5. İktisat ve Kamu Yönetimi Konferansı" kapsamında gerçekleştirilen "Türk Dünyasında Zorluklar" başlıklı panelde, Türk dünyasının güncel sorunları ve çözümleri konuşuldu.

Haydar Aliyev Merkezi'nde yapılan panelin açılışında konuşan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, bugün bölge ve dünyanın birtakım sorunlarla yüzleştiğini söyledi.

Muradov, Türk dünyasının ülke ve toplumlarının, yeni realitelere uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının refah, kalkınma ve güvenlik için oluşturduğu tehditler ile çevre sorunlarına işaret eden Muradov, Ukrayna savaşının, küresel gıda krizinin ve neden olduğu enflasyon baskısının, yoksulluğun ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artması gibi etkenlerin, uluslararası sistemin heyecan sinyali verdiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Adalet Muradov, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan sistemin artık yürümediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya köklü değişimlerin sinyalini veriyor. Böyle bir ortamda Türk devletleri arasındaki işbirliği ve dayanışma da derinleştirilmelidir. Avrupa ve Asya arasındaki ticari ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi, Avrasya coğrafyasının büyük güçlerin rekabet meydanına dönüşmemesi, terör ve göç gibi sorunların kaynağında ortadan kaldırılması için güçlü Türk jeopolitiğine ihtiyaç vardır. Türk devletlerinin işbirliği, Avrasya bölgesinde barış ve istikrar için önem taşımaktadır."

"Türk devletleri, Avrasya'da yükselen güçtür"

UNEC Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce'nin moderatörlüğünde devam eden panelde, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin ekonomik durumları, ülkeler arasındaki işbirlikleri, sorunlar, zorluklar ve çözüm yolları hususları müzakere edildi.

Yüce, Türk dünyasının, Türk devletlerinin sınırından daha büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Türk devletleri, Avrasya'da yükselen güçtür. Türk devletleri, potansiyellerini gerçeğe çevirebilirse, yeni dünya düzeninde barışa hizmet etmenin yanı sıra ekonominin şekillenmesinde de büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

Panelde, Kazakistan Turan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Dina Razakova, İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Recai Coşkun, Özbekistan Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat İkramov ve Kırgızistan Arabayev Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Synaru Alymkulova, birer konuşma yaptı.