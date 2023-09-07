Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Ortak Tarım Sigortaları Havuzu Oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'daki Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 6 ülkenin ortak bir tarım sigortaları havuzu oluşturacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) organizasyonu ile Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na katıldı. Bakan Yumaklı, konferansa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gıda güvenliği konusunun önemine dikkat çeken Yumaklı, toplantıda gıda güvenliği ile ilgili Türkiye'nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan olan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine olan katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Tecrübelerimizi aktaracağız"

Türkiye'nin Özbekistan ile özel bir ilişkisi olduğunun altını çizen Yumaklı, bu zamana kadar çok hızlı bir ivme yakalamış olan ilişkilerin tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı, "Sadece Özbekistan bağlamında değil, aynı zamanda Özbekistan'ın da bir araya getirmiş olduğu diğer Türki Cumhuriyetler'den 5 ülke ile beraber 6 ülkenin bir arada olduğu bazı çevresel ve iklimsel faktörlere ilişkin neler yapılabilir konusunda da yine hep birlikte olacağız. Bu konuda burada Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık. Onların konu başlıklarını tekrar gerek Türkiye'de gerek de burada Türk devletleri olarak bir araya gelerek konuşacağız. Burada amaç, bu sinerjiden iyi bir ivme yakalamak, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerle birlikte hem tarım hem orman hem su konu başlıklarında birbirimize destek olmak. İlişkilerimizin daha üst düzey sonuçlara ulaşması için bir iş birliğine gitmek en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.

"6 ülke, ortak bir tarım sigortaları havuzu oluşturacak"

Yumaklı, TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarını hatırlatarak, Özbekistan'da bu modelin kurulması ile ilgili bir süredir çalıştıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, "Bunun belli bir aşmaya geldiğini söyleyebilirim. Burada da yine benzer bir model kurulacak. Daha sonra 6 ülke ortak bir tarım sigortaları havuzu oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını vurguladı. - SEMERKAND