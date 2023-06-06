Türk Devletleri Teşkilatı Türk Yatırım Fonu'nu resmen kurdu

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, SANKON Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) tarihi bir adım atarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu'nu resmen kurmasından dolayı çok mutluyuz ve büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, SANKON Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaptı.

Uygur, açıklamasında, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) tarihi bir adım atarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu'nu resmen kurmasından dolayı çok mutluyuz ve büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. TYF, üye ülkelerin ekonomik bağımsızlığı için çok önemlidir. Kardeş üye ülkelerin yatırımcılarını ve girişimcilerini desteklemeyi amaçlayan bu ortaklık, aynı zamanda ekonomik bütünleşmeye de katkı sunacaktır. TYF sayesinde zaman içinde önemli ortak yatırımlara imza atılacağına inanıyoruz. TYF, bölgedeki güç dengesini de değiştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Yatırım Fonu'nun (TYF) kardeş üye ülkeleri halklarına hayırlı olmasını diler, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.