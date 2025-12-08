Türk Dünyası Enerji Bakanları İstanbul'da buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirerek mevcut ve potansiyel işbirliklerini ele alacak.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

İki gün sürecek görüşmeler kapsamında 9 Aralık'ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık'ta Bakan Bayraktar'ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojileri, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri gibi enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak.

Türk devletleri çatısı altında enerji işbirliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.