Türk Devletleri'nde İslami Bankacılık Eğitimi İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) çalışmaları kapsamında, Türk devletlerindeki banka birliklerinin katıldığı "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan finans ve bankacılık alanında uzmanlaşmış 14 profesyonelin katıldığı eğitimler, TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ev sahipliğinde yapıldı.

Eğitimler, TDBBK'ye üye ülkelerdeki bankacıların mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve finansal kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Bir hafta süren eğitimler arasında, Türkiye ve dünyada katılım bankacılığı, uluslararası İslami finans kuruluşları, İslami finansal sözleşmeler, katılım bankacılığı sermaye piyasası ürünleri, fon toplama ve kullandırma ürün ve hizmetleri başlıkları yer aldı. Katılımcılara sınıf eğitimlerinin yanı sıra yerinde bilgi vermek ve saha çalışması yapmak amacıyla banka ziyaretleri de gerçekleştirildi.

TDBBK'nin mayısta Özbekistan'da yapılan yönetim kurulu toplantısında, katılım bankacılığının bölgede gelişime açık bir alan olduğu değerlendirilmiş, bu alandaki prensiplere uygun mevzuat, standart, düzenleme ve uygulamaları geliştirmeye katkı sağlayacak donanımlı bankacılar yetiştirmek amacıyla TKBB işbirliğiyle İstanbul'da bir hafta süreyle "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" düzenlenmesine karar verilmişti.

Konsey yaptığı çalışmalarla Türk Cumhuriyetleri'ndeki banka birlikleri, finans sektörleri, bankalar ve ülkeler arasındaki etkileşimi artırmayı ve işbirliği alanlarının genişletilmesini hedefliyor.