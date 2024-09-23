Üye Girişi
Haberler

Türk Devletleri'nde İslami Bankacılık Eğitimi İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türk Devletleri'nde İslami Bankacılık Eğitimi İstanbul'da Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bankacılık uzmanlarının katıldığı 'İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi', Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi iş birliğiyle İstanbul'da yapıldı. Eğitimin amacı, katılım bankacılığını geliştirmek ve finansal işbirliğini artırmak.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) çalışmaları kapsamında, Türk devletlerindeki banka birliklerinin katıldığı "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan finans ve bankacılık alanında uzmanlaşmış 14 profesyonelin katıldığı eğitimler, TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ev sahipliğinde yapıldı.

Eğitimler, TDBBK'ye üye ülkelerdeki bankacıların mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve finansal kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Bir hafta süren eğitimler arasında, Türkiye ve dünyada katılım bankacılığı, uluslararası İslami finans kuruluşları, İslami finansal sözleşmeler, katılım bankacılığı sermaye piyasası ürünleri, fon toplama ve kullandırma ürün ve hizmetleri başlıkları yer aldı. Katılımcılara sınıf eğitimlerinin yanı sıra yerinde bilgi vermek ve saha çalışması yapmak amacıyla banka ziyaretleri de gerçekleştirildi.

TDBBK'nin mayısta Özbekistan'da yapılan yönetim kurulu toplantısında, katılım bankacılığının bölgede gelişime açık bir alan olduğu değerlendirilmiş, bu alandaki prensiplere uygun mevzuat, standart, düzenleme ve uygulamaları geliştirmeye katkı sağlayacak donanımlı bankacılar yetiştirmek amacıyla TKBB işbirliğiyle İstanbul'da bir hafta süreyle "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" düzenlenmesine karar verilmişti.

Konsey yaptığı çalışmalarla Türk Cumhuriyetleri'ndeki banka birlikleri, finans sektörleri, bankalar ve ülkeler arasındaki etkileşimi artırmayı ve işbirliği alanlarının genişletilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi

Kırgızistan Özbekistan Azerbaycan istanbul Türkiye Ekonomi Finans Banka

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });