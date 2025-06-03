Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi Bişkek'te Toplandı

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi Bişkek'te Toplandı
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Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde gerçekleştirilen TDBBK toplantısında, Türk dili konuşan ülkelerin banka birlikleri arasındaki işbirliğinin artırılması hedeflendi. Gelecek toplantının Kazakistan'da yapılmasına karar verildi.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyinin (TDBBK) beşinci toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, TDBBK Başkan Vekili ve Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev'in başkanlık ettiği toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'den temsilciler katıldı.

30 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen toplantıda, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyinin, 2022'de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye tarafından kurulduğu, Macaristan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci üye olarak çalışmalara katkı sunduğu ifade edildi.

Konsey'in, Türk dili konuşan ülkelerde faaliyet gösteren banka birliklerini bir araya getirerek, bölgesel finansal işbirliğini artırmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını kurumsallaştırmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Nuriyev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Konseyimizin kurulmasıyla başlattığımız çalışmaların, yakın dönemde Türk coğrafyasındaki olumlu gelişmelere katkı sağladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Devletlerindeki bankaların birbirleriyle ilişkilerinin geliştiğini, daha sık bir araya geldiklerini ve ortak çalışmalara imza attıklarını görmek, ülkelerimiz ve milletlerimiz için hedeflediğimiz yüksek entegrasyon seviyelerine ulaşma yolunda bizi daha çok çabalamaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Konsey'in altıncı toplantısının Kazakistan'da yapılması kararı alınan toplantıda, yıl içinde üye ülkelerdeki bankacılar için düzenlenen eğitim çalışmaları, finansal okuryazarlık alanında ele alınan projeler ile bölgede faaliyet gösteren iş insanlarının bankacılık hizmetlerinden beklentileri konuşuldu.

Üye ülke temsilcilerinin, ülkelerinin ekonomi, finans ve bankacılık sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundukları, gelecek dönem konsey faaliyetlerine dahil edilebilecek başlıklar konusunda görüşlerini paylaştıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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