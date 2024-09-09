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Türk Deri Sektörü 2024 Yılında 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Gerçekleştirdi

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Türk deri sektörü, 2024 yılının ilk 8 ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Ağustos 2019-Ağustos 2024 arasını kapsayan 5 yıllık dönemde ise deri ve deri mamulleri iş kolunun gerçekleştirdiği toplam ihracat 8,5 milyar doları aştı. Türk sanayisi, pazar çeşitlendirme çalışmaları ve kaliteli üretim anlayışıyla küresel ayak izini genişletmeyi sürdürüyor.

Yurt dışı pazarlarda kalitesiyle ön plana çıkan Türk deri sektörü, 2024 yılının ilk 8 ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Ağustos 2019-Ağustos 2024 arasını kapsayan 5 yıllık dönemde ise deri ve deri mamulleri iş kolunun gerçekleştirdiği toplam ihracat 8,5 milyar doları aştı.

Katma değerli ihracat seferberliğine sahip çıkmayı sürdüren Türk sanayisi, pazar çeşitlendirme çalışmaları ve kaliteli üretim anlayışıyla küresel ayak izini genişletmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip olan deri ve deri mamulleri iş kolunun, 2024 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği yurt dışı satışların toplamı 1 milyar dolar aştı. Yıllık ihracat rekorunu pandeminin ardından 2022 yılında kıran sektör, o dönemde ulaştığı 2 milyar dolarlık ihracat rakamını önümüzdeki yıllarda geride bırakmayı hedefliyor.

"2024 yılının ilk 8 ayında 1,03 milyar dolar"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, Türk sanayi şirketlerinin son yıllarda karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, yurt dışındaki büyümelerini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade ederken, "Özellikle son yıllarda enflasyon ve döviz arasında yaşanan uyumsuzluk, ihracat odaklı şirketlerin faaliyetlerini zorlaştırmış durumda. Buna rağmen, özellikle deri sektörü, büyük bir özveriyle Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında yakalanan 1,03 milyar dolarlık ihracatın yanı sıra, son 5 yıla baktığımızda sektörün Türkiye ihracatına katkısı 8,5 milyar doları geride bırakmış durumda" ifadelerini kullandı.

" Pazar liderliği Rusya'dan Almanya'ya geçti "

Türkiye İhracat Meclisi rakamlarına göre, Türkiye'nin deri ve deri mamullerine ihracatında, en büyük pazarların Almanya, İtalya ve Irak olarak sıralandığını dile getiren Muhammet Nuri Ensari şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında, sektörün en büyük pazarı açık ara Rusya olurken bu yıl birinciliği Almanya ele geçirmiş durumda. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan sorunların ve Çin'deki enerji problemlerinin etkisiyle, Türkiye ihracatta çok büyük bir avantaj yakalamış durumda. Biz bu avantajı doğru şekilde kullandığımızda, özellikle Avrupa'ya çok daha yüksek montanlarda satışlar yapabilir; sektörün ve Türk sanayisinin sürdürülebilir gelişimini sağlarken, ihracatta da yeni rekorlar kırabiliriz."

"En büyük ihracat artışı Filistin'e "

Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında deri sektörünün toplam 15 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği Filistin'e bu yılın aynı döneminde toplam 3,8 milyon dolarlık satış yapıldığının da altını çizen Muhammet Nuri Ensari, "Buradaki satış hacimleri Almanya, İtalya gibi ülkelerin çok çok altında olsa da, artış oranlarına baktığımızda, ihracatın en çok arttığı ülkeler arasında Filistin başı çekiyor. Diğer yandan, ihracatın en çok arttığı ülkeler arasında San Marino, Laos, Güney Sudan, Gabon gibi ülkelerin yer alması, sektörün pazar çeşitlendirme çalışmalarına verdiği önemin de en büyük göstergesi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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