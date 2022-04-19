Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek

AA - Enes Duran - Ekonomi
 - Güncelleme:
Türk denizcileri Finlandiya gemilerinde de çalışabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, imzalanan anlaşmayla Türk denizcilerine Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağlandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gemi insanı arzına küresel talep oluşturmak amacıyla Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) kapsamında anlaşma imzalanan ülke sayısının 36'ya çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Finlandiya ile imzaladığımız anlaşma ile denizcilerimize Finlandiya gemilerinde de çalışma olanağı sağladık." ifadelerine yer verildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Denizcilik, Finlandiya, Gemi, Türk, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title