Türk Çimento, Elazığ'da 'Anadolu Buluşmaları' etkinliğini düzenledi

Türk Çimento tarafından 'Anadolu Buluşmaları' etkinliğinin 7'ncisi Elazığ'da gerçekleştirildi.

Elazığ'da Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde Türk Çimento tarafından 7'ncisi düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları' etkinliği, Ticaret Sanayi Odası Murat Zorluoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı. Çimento sektöründeki sorunların ele alındığı etkinliğe Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık ve çimento sektöründeki iş adamları katıldı.

Toplantıda çimento sektörünün önemli isimlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vereceklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bu kıymetli buluşmanın amacı, sektörün önündeki engelleri atlatmak, karşılaştıkları zorlukları görmek ve birlikte hareket ederek daha güçlü adımlar atmaktır. Türk çimentonun değerli yöneticileriyle birlikte bugün burada Elazığ ve bölgemizdeki çimento sektörünün geleceğini şekillendirme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Bu toplantıya katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ