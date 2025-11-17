Haberler

Türk Bayraklı LPG Gemisi Ukrayna'da Yangın Geçirdi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ORINDA adlı Türk bayraklı LPG gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığını ve yangın çıktığını duyurdu. Mürettebat güvenli bir şekilde gemiyi terk etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı ORINDA adlı LPG gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet aldığını bildirdi.

Genel Müdürlük, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
