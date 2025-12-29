Bankacılık sektörünün net karı kasımda 842,8 milyar lira oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı, Kasım 2025 döneminde 842,8 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, Kasım 2025 döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 44 trilyon 967 milyar 721 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2024 yıl sonuna göre 12 trilyon 300 milyar 40 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla 22 trilyon 174 milyar 514 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 902 milyar 391 milyon lira oldu.

Böylece 2024 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 37,7, krediler toplamı yüzde 38,1, menkul değerler toplamı yüzde 32,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılı sonuna göre yüzde 37,9 artışla 26 trilyon 69 milyar 621 milyon liraya yükseldi.

2024 yılı sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 34,8 artışla 3 trilyon 919 milyar 865 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde, sektörün dönem net karı 842 milyar 845 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,2 oldu.