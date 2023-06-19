Türk bankacılık sektörü dünya bankacılık sistemi içerisinde en takdirle bahsedilen sektör

Kredi Okuryazarlık Haftası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı. Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sektörünün şu anda dünya bankacılık sistemi içerisinde en takdirle bahsedilen sektör olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türk bankacılık sektörü şu anda dünya bankacılık sistemi içerisinde en takdirle bahsedilen sektör." dedi.

Kredi Kayıt Bürosu'nun fikir önderliğini üstlendiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Kredi Okuryazarlık Haftası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı. 23 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte, başta bireyler ve işletmeler için kredi okuryazarlığı olmak üzere, krediye ulaşmada dijitalleşmenin önemi, alacak riski yönetimi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ve sigorta konularında kamuoyunda farkındalık oluşturacak içeriklerin paylaşımı gerçekleştirilecek.

Alkin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sektörünün şu anda dünya bankacılık sistemi içerisinde en takdirle bahsedilen sektör olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bankacılık operasyonlarını iyi yöneten bir ülke olduğunu aktaran Alkin, şunları kaydetti:

"Çok değerli yöneticilerimiz var. Bu değerli yöneticilerimiz dünyaya açıldıkları zaman da her yerde el üstünde tutuluyor. Türk bankacılık sektörü genel manada dünyadaki bankacılık sistemleri arasında şu anda iyi durumda olan, sermaye yeterliliği açısından, yaşanan tecrübelerden gereken dersler çıkarılmış olarak en iyi yönetilen bankacılık sistemlerinden bir tanesi. Finansal okuryazarlık ve kredi okuryazarlığı konusu OECD çatısı altında da çok ciddi bir konu olarak konuşuluyor. Bu iş aileden başlıyor. Çocuklarımızı çok ufak yaşlardan itibaren aile ekonomisi, ailenin finansal çalışmaları, kredi kullanımında neler yapılıyor, bu konularda ciddi manada bir farkındalık içerisinde tutmak çok önemli."

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de kredi okuryazarlığı konusunun uzmanlarının Kredi Okuryazarlık Haftası'nda olduğunu belirterek, "Hem akademi hem reel sektör konuşacak. Bu anlamda akademik ve reel sektörün bakış açısını birlikte harmanlayacağız." diye konuştu.

Kredi Okuryazarlık Haftası'nda ekonomist ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla işletmeler açısından kredi okuryazarlığının masaya yatırıldığı paneller düzenlenecek.

Hafta boyunca çevrim içi etkinlik serisi gerçekleştirilecek. Webinar buluşmalarında bireyler için doğru bütçe yönetimi ve doğru kredi kullanımı, KOBİ'lerin fayda sağlayabileceği finansal enstrümanlar, kadın girişimciler için özel sunulan araçlar, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik finansmanı, dijital bankacılık ve yeni nesil finansal teknolojiler konuları ele alınacak.