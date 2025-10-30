Haberler

Türk Bankacılık Sektörü 2023'te 669 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Güncelleme:
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 ayda 10,9 trilyon lira artarak 43,6 trilyon lira oldu. Eylül sonu itibarıyla net kar 669 milyar 676 milyon lira, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,29 olarak kaydedildi.

Aktif büyüklüğü yılın 9 ayında 10,9 trilyon lira artan bankacılık sektörünün, eylül sonu itibarıyla dönem net karı 669 milyar 676 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eylül 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 10 trilyon 920 milyar 708 milyon lira artarak 43 trilyon 578 milyar 620 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler eylül ayı itibarıyla 21 trilyon 243 milyar 537 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 796 milyar 113 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 31,5 artarak 24 trilyon 848 milyar 964 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 27,9 artışla 3 trilyon 707 milyar 345 milyon liraya ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 669 milyar 676 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,55 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
