Türk balıkçılar, Akdeniz'de 2 bin 600 ton mavi yüzgeçli orkinos avlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alan 29 balıkçı gemisi, Doğu Akdeniz ve Malta Adası açıklarında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak. Avlanan orkinoslar yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılacak ve Türkiye yılda yaklaşık 70 milyon dolar gelir elde ediyor.

TÜRK balıkçılar, Akdeniz'in uluslararası sularında ve Malta açıklarında 1 Temmuz'a kadar Türkiye'ye tahsis edilen kota çerçevesinde 2 bin 600 ton mavi yüzgeçli orkinos avlayacak.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılıyor. Türk balıkçı gemileri, bu kurallara uygun olarak Türkiye'ye tahsis edilen kota çerçevesinde mavi yüzgeçli orkinos avlıyor. 2023 yılı için ICCAT tarafından Türkiye'ye 2 bin 600 tonluk kota tahsis edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alan 29 balıkçı gemisi tarafından 15 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz ve Malta Adası açıklarında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapılacak. Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması için de 47 balıkçı gemisi görev üstlenecek. Toplamda 76 balıkçı gemisi mavi yüzgeçli avcılık faaliyetinde yer alacak. Balıkçı gemileri, 15 Mayıs'ta İzmir ve Antalya'dan denize açılacak. Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için izin verilen gemiler uydudan anlık izleniyor ve bu veriler ICCAT'a aktarılıyor. Avlandıktan sonra özel kafesler ile çiftliklere taşınan mavi yüzgeçli orkinoslar, belirli bir büyüklüğe ulaşınca ihraç ediliyor. Türkiye mavi yüzgeçli orkinos ihracatından yılda yaklaşık 70 milyon dolar gelir elde ediyor. Mavi yüzgeçli orkinosların büyük bölümü başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.