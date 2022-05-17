Turizme mesleki eğitim ve istihdam desteği - Haberler

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Turizme mesleki eğitim ve istihdam desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Turizme mesleki eğitim ve istihdam desteği

Hapimag, Milas İŞKUR ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle 45 kişiye iş imkanı sağlayacak.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Hapimag, Milas İŞKUR ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle 45 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, nitelikli eğitim ve istihdam programlarıyla sektörün gelişimine katkı veriyor. Hapimag, Milas İŞKUR iş birliği kapsamında turizm sektöründe deneyim kazanmak isteyen 45 kursiyere mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlayacağını duyurdu. Eğitim programına katılan kişiler; mutfak, servis, stewarding ve kat hizmetleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olacak. Mayıs ayı itibariyle eğitimlerini tamamlayan kursiyerler eğitim programının ardından meslek edinme ve iş başı yapma imkanı elde edecek. İlk iş deneyimini Hapimag'da yaşayacak kursiyerler elde edeceği deneyimler ile turizm sektörünün kalifiye çalışanları arasında yer alacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstihdam, Bodrum, Turizm, İŞKUR, Ekonomi, Haberler

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