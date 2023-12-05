Turizmde Yılbaşıyla Birlikte Rekor Yılı Yakalayacak

Turizmde tarihi rekor yılbaşıyla birlikte gelecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk:

"2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakaladık hatta yılsonu itibariyle üzerine bir miktar çıkmamız söz konusu"

"Kasım ve Aralık aylarının verileri çıktıktan sonra biz 2019'daki 51 milyon 700 bin rakamına çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum"

ANTALYA - Turizmde en iyi yıl olarak kabul edilen 2019 rakamlarını 2023 yılı Ekim ayı sonunda yakalayan Türkiye, Avrupa ve Rus pazarından gelecek yılbaşı rezervasyonlarıyla bu rekoru kıracak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, "2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakaladık hatta yılsonu itibariyle üzerine bir miktar çıkmamız söz konusu. Kasım ve Aralık aylarının verileri çıktıktan sonra biz 2019'daki 51 milyon 700 bin rakamına çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

2023 yılına turizmde büyük hedeflerle giren Türkiye, en parlak yıl olarak kayıtlara geçen 2019 verilerini yılbaşında Avrupa ve Rusya pazarından gelen rezervasyonlarla geçmeye çok yakın. 2023'ün Ocak-Ekim aylarındaki 50 milyon 200 bin turist rakamına ulaşılırken, bu verilerin Kasım-Aralık açıklanması ve yılbaşındaki rezervasyonlarla birlikte 2019'daki 51 milyon 700 bin rakamını geçeceği öngörülüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, yabancı pazarda Aralık'ın 15'inden sonra yılbaşı periyodunu geçirmek için Antalya'ya gelecek Ruslar ve Avrupalılar olduğunu, özellikle 20 - 31 Aralık arasındaki periyodun iyi geçeceğini düşündüklerini söyledi.

"İç pazarda da 2024 yaz sezonunun satışlarının şimdiden başladığını görüyoruz"

Hem Avrupa hem Rusya hem de iç pazarda erken rezervasyon satışları Kasım ayı itibariyle başladığına dikkat çeken Kuk, "Baktığımızda Avrupa'da ilgi geçen senekiyle hemen hemen aynı ama esas talep yılbaşından sonra olacak. Şuan ki ilk erken rezervasyon satışlarını geçen seneye göre kıyasladığımızda 2024'ün 2023'ten biraz daha güçlü geleceğini düşünüyoruz. Rus pazarında da Ukrayna olan sıkıntıdan dolayı biraz yavaş ilerlese de orada da geçen yılla kıyasladığımızda hemen hemen aynı gidiyor. Bizim için sürpriz olan iç pazarda da 2024 yaz sezonunun satışlarının şimdiden başladığını görüyoruz. Bu açıdan mutluyum, çünkü yerli misafirlerimiz de erken rezervasyon bilincinin oluşması güzel bir şey. Sezonda daha pahalı fiyatlar yerine şimdiden indirimli fiyatlarla tatillerini satın almaları, planlamalarını ona göre yapmaları güzel olacak. Şuan ki satışlar geçen yıla göre iyi gidiyor ama esas Ocak'tan itibaren yüksek volümlü olmaya başlayacak bütün pazarlarda" dedi.

Yerli pazarda Antalya'da yılbaşını geçirmek isteyenlerde artış olduğunu da kaydeden Kuk, "Kampanyalarda geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başladı. Özellikle sanatçıların olduğu tesislere ilgi başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren iç pazarın da yoğunlaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yılsonu itibariyle üzerine bir miktar çıkmamız söz konusu"

Kahramanmaraş depremlerine rağmen 2023 turizm sezonunun oldukça iyi seyrettiğine dikkat çeken Kuk, şuan ki rakamların 2019 rekor yılıyla hemen hemen aynı gittiğini ve yılbaşı rezervasyonlarıyla birlikte rekorun kırılabileceğine işaret etti. Kuk, "2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakaladık hatta yılsonu itibariyle üzerine bir miktar çıkmamız söz konusu. O açıdan baktığımızda 2023 yılı oldukça verimli geçti. Eğer bir aksilik olmazsa 2024 yılında 2023'ün üzerine koyarak devam edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye olarak bu potansiyele sahip bir turizm ülkesiyiz. Erken rezervasyonları görünce ayağımız sağlam yere basıyor gözüküyor. İnşallah böyle devam eder. 2023 yılında Ocak-Ekim sonu itibariyle 50 milyon 200 bin rakamını yakaladık. Bizim 2019'daki rakamımız tüm yılda 51 milyon 700 bindi. Ancak o dönem 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmiştik ama şuanda ise performansta 42 milyar dolar döviz elde ettik. Kasım ve Aralık aylarının verileri çıktıktan sonra biz 2019'daki 51 milyon 700 bin rakamına çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani 2023 yılını 51-52 milyon civarında kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"2024'te beklentimiz en az yüzde 10 artış"

Antalya'nın 2019 yılında 15 milyon 600 bin turist yaptığını hatırlatan Kuk, 2023 yılında Kasım ve Aralık aylarının verilerinin açıklanmasıyla bu rakamın yakalanacağını ya da bir miktar üzerine çıkma durumunun söz konusu olduğunu söyledi. Yılbaşı periyodundaki gelecek turistlerin rakamda belirleyici olduğunu aktaran Kuk, "2019 en iyi sezonumuzdu. Şuan 2023 yılında 2019 rakamlarını yakalamış gözüküyoruz. Yılbaşı performansıyla beraber üzerine çıkma söz konusu olabilir. 2023'ü böyle bir güzel rakamlarla kapattıktan sonra 2024'teki beklentimiz aksilik çıkmadığı sürece en az yüzde 10 üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.