'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
'Turizmde motivasyon' semineri yapıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Renkler Akademi işbirliğinde farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü semineri yapıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Renkler Akademi işbirliğinde farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü semineri yapıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Renkler Akademi işbirliğinde konaklama tesisleri işletmecileri ve genel müdürlerine yönelik 'Turizm sektöründe koçluk yaklaşımı kullanılarak lider olma, kurumsal başarı için bireysel farkındalık yaratma' konulu seminer düzenlendi.

Seminerde Sosyolog ve Profesyonel Koç Kişisel ve Kuramsal Gelişim Uzmanı Mustafa Şahin, turizm sektörü temsilcilerine farkındalık, liderlik, etkili iletişim, takım çalışması, motivasyon, stres ve öfke kontrolü konularında bilgilendirmede bulundu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alanya Turizm Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title