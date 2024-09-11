Turizmciler Son Yılların En Düşük Eylül Ayını Yaşıyor

Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yoğun turist akını olurken bu sezon aynı yoğunluğun pek olmadığı belirtildi.

Trabzon turizm anlamında son yılların en düşük Eylül ayını geçirirken, özellikle Körfez ülkelerinde okulların Ağustos ayı ortalarında açılmasıyla dönüş yolu başlamıştı.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, turizm açısından son yılların en düşük Eylül ayını yaşadıklarını ifade ederek, "Orta Doğu pazarına baktığımız zaman yüzde 40-50 oranında Suudi Arabistan'dan gelen turistler var. Onların da okulları erken açıldı 15 Ağustos itibariyle. 18-19 Ağustos öncesi yoğun bir şekilde dönüşleri oldu. Ağustos sonuna doğru diğer ülkelerden de dönüşler arttı. Şuan ciddi anlamda azaldı. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak yüzde 50 daha düşük Eylül ayı geçiriyoruz" dedi.

"Bu sene maalesef o rakamlara ulaşamayacak gibiyiz"

Geçen sene Trabzon'u yerli ve yabancı 1 milyon 300 bin kadar turistin ziyaret ettiğini kaydeden Kantarcı, "Geçtiğimiz yıllarda sürekli rakamsal anlamda artan bir turist sayısı vardı. 2018-2019 üzerine koydu. Daha sonra 2020-2021'de pandemide aralık verdik. 2022-2023 yılı en yüksek rakama ulaştı. Geçen yıl yabancı 700 bin, yerli 600 binin üzerinde toplam bir milyon 300 bin Trabzon'da turist vardı. Bu sene maalesef o rakamlara ulaşamayacak gibiyiz. Gelen turist sayısından ziyade önemli olan kişi başı bırakacakları gelir. Aynı rakamlar aynı sayıda turist gelmiş olsa bile bölge ve ülke ekonomisine katkıları az ise kalabalık turist sayısının pek bir önemi olmuyor. Bu sene neden azalma var. Bunu irdelediğimiz zaman sadece Doğu Karadeniz, Trabzon'da değil ülke genelinde bir azalma var. Bunun ön plana çıkan en önemli nedeni ekonomik sebepler gibi duruyor. Son üç yılda enflasyona bağlı olarak bütün gider kalemlerinin 6-7 kat artması ama dolar euronun aynı oranda artmaması, sadece üç kat kadar artmış olması ve dolar euro bazında ülkemizin pahalı bir destinasyon haline gelmesi. Ciddi sayıda azalmalar var. Özellikle uçak ve otobüsle bölgemize gelen turist sayısında düşüş görmekteyiz. Bu durum bir taraftan turizmden ekonomiye geçiyor. Sezon ve yıl sonu değerlendirmelerinde mutlaka Kültür ve Turizm Bakanımız, Maliye Bakanımızla da bir değerlendirme yapacaktır. Çünkü bir taraftan kuru baskılama, sabitleme tutabilme uğraşı varken bir taraftan hem turizm anlamında en büyük gelir kaleminde azalma söz konusu oluyor. Diğer taraftan da ihracat yapan ve üreten fabrikaların gelirlerinde azalma oluyor" diye konuştu.

Artan fiyat pahalılığı ve hizmet kalitesinin düşüklüğü etkiledi

Azalan turist sayısının, artan fiyat pahalılığı ve hizmet kalitesinin düşüklüğüne bağlayan Kantarcı, "Diğer bir husus bölgede son yıllarda bölgede artan fiyat pahalılığı ve hizmet kalitesinin düşüklüğüyle ilgili. Bununla ilgili olarak da farklı destinasyonlarda benzer sorunları dönem dönem gördük. Bölgemiz yükselmekte olan artan talebi karşılamak için turizm paydaşlarının her sene artmış olduğu bir destinasyon. Özellikle Trabzon'da otel sayıları seyahat acentesi, taşıma firmalarının sayıları pandemi sonrasında inanılmaz arttı; ikiye katladı desek yalan olmaz. Bunu zaten araç sayısında ve seyahat acentelerimizin üye sayısında görebiliyoruz. Konaklama tesisleri inanılmaz arttı. Bununla ilgili kanunlar çıktı ancak bu kanunların denetimle beraber sahada yapılması, tam sistemin oturması en az 5-6 ay daha sürecek. 2025 sezonuna ancak konaklama tesisleriyle ilgili uygulamalar oturmuş olacak. Bu artan yoğunluğa bağlı olarak kalifiye eleman anlamında bazı sıkıntılar var" dedi. - TRABZON