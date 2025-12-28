Turizm tedarikçilerinde 2026 sezonu hazırlıkları sürüyor

Turizm tesislerinin satın alma yöneticileri, 2026 sezonuna yönelik olarak restoranlardan odalara, spa merkezlerinden plajlara kadar her alanda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antalya, geçen hafta turizm sektörünün satın alma profesyonellerini buluşturan Türkiye Turizm Tedarik Buluşmalarına (TTB26) ev sahipliği yaptı. Tekstilden gıdaya, mobilyadan mutfak malzemelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 100 firma, trend ürünlerini sergileyerek sektöre yenilikler sundu.

Buluşmaya katılan yerli ve yabancı satın alma yöneticileri, tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak, fark yaratmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendilerine avantaj sağlayacak ürünleri inceledi.

Buluşmada, çalışanların işini kolaylaştıran robotlar, misafir memnuniyetini artıran yenilikler, karbon ayak izini azaltan teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ve özellikle yangın riskini azaltan malzemeler katılımcıların ilgisini çekti.

Rezervasyonlara göre hazırlık yapılıyor

Türkiye Turizm Tedarik Buluşmaları Organizasyon Başkanı ve Profesyonel Turizm Yöneticileri Oluşum Platformu Başkanı Bülent Bilgiç, AA muhabirine, otellerin 2026 sezonu için bütçelerini oluşturduklarını ve buna göre de hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Buluşmanın, ürün üreten firmalar ile satın alma yöneticilerini bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu sayede tedarikçilerin ihtiyaçlarını tek bir noktada bulma fırsatı yakaladığını ve birçok firmanın sipariş aldığını belirtti.

Bu yıl özellikle yangın mevzuatına uygun malzemelerin ön plana çıktığına işaret eden Bilgiç, "Üzücü bir yangın olayı yaşadık ve can kayıplarımız oldu. Böyle bir olayın yaşanmasını hiç kimse istemez. Biz de bu yıl yangın riskini ortadan kaldıracak malzemelere yöneldik. Bu dönemde otellerde bir tadilat süreci yaşanıyor. Bu açıdan alımları, siparişleri aralık, ocak gibi yapıyoruz ki sezona yetişsin." diye konuştu.

Turizm sektörünün 2025 yılını iyi geçirdiğini ve 2026 için daha umutlu olduğunu ifade eden Bilgiç, bu durumun yeni sezon hazırlıklarına da olumlu yönde yansıdığını bildirdi.

Satın alma yöneticileri olarak alımları da rezervasyonlara göre planladıklarını aktaran Bilgiç, "Önümüzdeki sezon için rezervasyonlar iyi gözüküyor. Satın alma yöneticileri olarak biz de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Gelir ne kadar önemliyse gider de o kadar önemli. Giderini kontrol altına almak gerekiyor, gelir ne kadar yüksek olursa olsun iyi dengelemek gerekiyor." dedi.

Firmalar otellerin taleplerine göre tasarım yapıyor

Perde ve dekor sektöründe hizmet veren Bilal Şahin ise turizmin pek çok sektörle bağlantılı olduğunu belirterek, kendilerinin yeni ürünler ve yeni modellerle otellerin perde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

2025 yılının güzel geçtiğini ve gelecek yıl için beklentilerin daha yüksek olduğunu ifade eden Şahin, otellerin de bu beklentiler üzerine siparişler verdiklerini ifade etti.

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Murad Batur da otellerin taleplerine göre tasarımlar yaptıklarını belirtti.

Gelecek sezon için de güzel ürünler hazırladıklarını anlatan Batur, 2026'nın beklentinin de üzerinde geçmesi temennisinde bulundu.