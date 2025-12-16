TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarmış: 'Turizm sadece ekonomik faaliyet değil, istihdam ve kültürdür'

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, "Turizm aynı zamanda istihdamdır, kültürdür ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyen stratejik bir sektördür" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, kurulun yürüttüğü çalışmalar, Bodrum turizminin mevcut durumu ve gelecek sezon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kantarmış, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Basın buluşmasına TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Aydemir, Erçin Özen, Hamdi Artuk, Fatih Öztarakçı ve Ahmet Şimşek katıldı.

"Turizm stratejik bir sektördür"

2026 turizm sezonu ve TÜRSAB Bodrum'un çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Enver Kantarmış, seçim sürecinin ardından sahaya indiklerini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi. Turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Kantarmış, "Turizm aynı zamanda istihdamdır, kültürdür ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyen stratejik bir sektördür" dedi.

Turizmin Türkiye'nin itibarı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kantarmış, bu büyüklükte bir sektörün yükünün tek bir kurum tarafından taşınamayacağını, birlikteliğin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti. Yapmak istediklerini sunumlarla anlatmak yerine, yapılanları ve yapılacakları sahada istişare etmeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Uçuşlar ve rezervasyonlarda artış

2026 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kantarmış, İngiltere pazarında bazı uçuş kayıpları yaşandığını ancak genel tabloya bakıldığında olumlu gelişmelerin de bulunduğunu söyledi. A-Jet'in 2026 yılında 15 farklı destinasyondan Bodrum'a uçuş planladığını belirten Kantarmış, kruvaziyer gemilerinde de artış yaşandığını ifade etti. İç hatlarda ise Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır'dan bu yıl ilk kez Bodrum'a uçuşların başlayacağını açıkladı.

Rezervasyon verilerine de değinen Kantarmış, 2025 yılı ile aynı dönem karşılaştırıldığında rezervasyonlarda genel bir artış olduğunu belirtti. Uçak kayıplarının henüz kesinleşmediğini dile getiren Kantarmış, İngiltere pazarının öne çıktığını, diğer pazarlarda ise artış yaşandığını söyledi. Rusya pazarında ise mevcut veriler ışığında yaklaşık yüzde 700 oranında artış olduğunu kaydetti.

"Turizm yıl geneline yayılmalı"

Deniz, kum ve güneş turizminin artık tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Kantarmış, gastronomi, kültür ve spor gibi alanlara yönelmenin önemine dikkat çekti. Turizmin belirli aylara sıkışmasının önüne geçilerek yıl geneline yayılmasının, sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TEKNOFEST Bodrum'a isteniyor

TEKNOFEST'in Bodrum'da düzenlenmesini istediklerini belirten Kantarmış, bu konuda girişimlerde bulunduklarını söyledi. Muğla Valisi ile bu yönde görüşme yaptıklarını aktaran Kantarmış, organizasyonun başka bir bölgede yapılmasının planlandığını ancak kendilerinin Bodrum'da gerçekleştirilmesini istediklerini dile getirdi. Kantarmış, TEKNOFEST'i Bodrum'a kazandırmak için tüm imkanlarıyla çalışacaklarını ifade etti.

Denetimlerde amaç kalite

Denetimlerle ilgili soruları da yanıtlayan Kantarmış, seçim döneminde verdikleri denetim personeli istihdamı ve kurumlarla koordinasyon sözlerini yerine getirdiklerini belirtti. Denetim personelinin göreve başladığını ifade eden Kantarmış, Vergi Dairesi ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını ve bu iş birliğinin süreceğini söyledi. Ayrıca TÜRSAB Bodrum olarak Turizm Müdürlüğü'ne araç tahsis ettiklerini açıkladı.

Amaçlarının ceza yazmak değil, turizmde kaliteyi artırmak olduğunu vurgulayan Kantarmış, denetimlerin yasalar çerçevesinde ve kişisel uygulamalardan uzak bir anlayışla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. - MUĞLA