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Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İstihdam Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İstihdam Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti
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İstanbul'da düzenlenen zirve, turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve istihdam konularına dikkat çekti. Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, sektör profesyonelleri ile işbirliğinin önemini vurguladı.

İSTANBUL (İHA) – "Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İstihdam Zirvesi", sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdi.

"Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik ve İstihdam Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi. Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Marmara İşletme Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu programın açılış konuşmasında, üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde sektör profesyonelleri ile daha fazla işbirliği yapılmasının önemini vurguladı. Ayanoğlu, ülke ekonomisi açısından kritik öneme sahip turizm sektöründe sürdürülebilirlik gibi mühim bir konu ile ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Zirvede, alanında uzman isimler turizm sektörünün sürdürülebilirlik ve istihdam konularındaki deneyim ve önerilerini paylaştı. Yoğun ilginin olduğu, yeni stratejilerin üzerinde derinlemesine bilgi aktarımının gerçekleştirildiği zirve, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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