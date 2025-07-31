Turizm Sektörü Ekonomiye Güç Katmaya Devam Ediyor

Turizm Sektörü Ekonomiye Güç Katmaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm sektörünün 2025 yılı ikinci çeyreğinde 62,9 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 62,7 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Bakan, bölgedeki gerilimlere rağmen turizmin güçlü performansını koruduğunu vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.