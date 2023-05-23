Turizm Sektör Temsilcileri, gençlerin istihdamı için SİA'da toplandı

Turizm alanında faaliyet gösteren kamu, sivil toplum, akademi ve özel kuruluşlardan temsilciler; TOURBİNE Projesi çerçevesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen...

Turizm alanında faaliyet gösteren kamu, sivil toplum, akademi ve özel kuruluşlardan temsilciler; TOURBİNE Projesi çerçevesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Turizmde Yenilikçilik İş Birliği Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Turizm alanında faaliyet gösteren kamu, sivil toplum, akademi ve özel kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Turizmde Yenilikçilik İş Birliği Çalıştayı"nda, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET)" grubunda yer alan gençlerin turizm sektöründe sahip olması gereken beceriler üzerine odaklanıldı. TOURBİNE Projesi'nin gençler için turizm inovasyonu sağlayarak katma değer üreteceği toplantıda dile getirildi. Gençlerin kültürel öneme sahip yerlerde deneyimlerini güçlendirerek turizm sektöründe istihdamına yönelik ihtiyaç duyulan beceriler ve becerilere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin ele alındığı programda sektör temsilcileri, şehir ve turizm üzerine de yol haritası sağlayacak önemli fikirler paylaştı. - KONYA