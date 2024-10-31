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Turizm Geliri Yüzde 6.6 Artarak 46.9 Milyar Dolar Oldu

Turizm Geliri Yüzde 6.6 Artarak 46.9 Milyar Dolar Oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm istatistiklerine göre, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8.3 artışla 48.3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6.6 artışla 46.9 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm istatistiklerine ilişkin, "İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 3'üncü çeyrek turizm istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik. Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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