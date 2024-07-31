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Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yüzde 11,8 Arttı

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Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Ziyaretçi sayısı ise yüzde 15 arttı.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ediyorlar. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 32,5, yeme içme harcamaları yüzde 10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 1,9 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 68,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi

İkinci sırada yüzde 19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2023 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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