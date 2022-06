Turizm bu yaz, pandemi öncesine geri dönebilir

2022 Yaz Tatili Araştırması'nda, iki yıldır pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan turizm sektörünün bu yaz pandemi öncesi döneme geri dönebileceğinin sinyalleri verildi. Pandemiyi ağır geçiren ülkelerden ABD'de yapılan araştırma, artan maliyetlere rağmen her yaş kuşağından insanın bu yaz bütçelerini artırmak pahasına konaklamalı tatil planladığını ortaya koydu. ABD'li turistlerin tatil için ilk tercihi ise Avrupa olduğu belirtildi.

Deloitte, pandemi sonrası tatil alışkanlıklarının nasıl değiştiğini araştırdı. 2022 Yaz Tatili Araştırması, iki yıl boyunca tüm dünyada turizm sektörüne zor zamanlar yaşatan pandeminin seyahat planları üzerindeki etkisinin azaldığını ortaya koydu. 2022 yaz sezonuyla ilgili olumlu sinyaller veren araştırma, ABD'deki katılımcıların yüzde 50'ye yakınının seyahat planladığını ve bunların yüzde 49'unun tercihinin de Avrupa olduğunu gösterdi.

Pandemiyle geçen iki yılda 87 milyon kişinin Covid-19'a yakalandığı, 1 milyondan fazla insanın ise bu nedenle hayatını kaybettiği ve katı önlemlerle hayatın kısıtlandığı ABD'de sağlık endişeleri geride kaldığı belirtildi. Bu yılki araştırma, seyahat planlarının daha fazla yapıldığı bir yıl olarak dikkat çekti. Uçak biletleri ve otel fiyatlarıyla artan maliyetlere rağmen araştırmaya katılanların yüzde 46'sı tatil planı yaptığını belirtti.

Araştırmayı değerlendiren Deloitte Türkiye Ulaşım, Turizm ve Hizmet Sektörü Lideri Osman Arslan, "Pandemi rutinlerimizi, seyahat alışkanlıklarımızı, tatil planlarımızı epeyce değiştirdi. Geçen yılın ortalarına kadar pandemi gölgesinde, yüksek tedbirlerle, izole ve butik tatil tercihlerinin ardından bu yıl bambaşka bir trend görüyoruz. ABD'de yapılan araştırma seyahat talebinin yükseldiğini ve pandemi öncesi dönemin üzerine çıktığını gösteriyor. Araştırmaya katılanlar, ulaşım ve konaklama bütçesinin artmasına rağmen tatil kararından vazgeçmediklerini, bu yaz için önemli bütçe ayırdıklarını söylüyorlar. Karantina sonrası kaçış ihtiyacı bu yaz için en büyük motivasyon. Çin'de tecrit sonrası seyahatin artması için kullanılan 'intikam seyahati' kavramı ABD'den dünyaya yayılacak gibi görünüyor. ABD'deki araştırmaya katılanların yüzde 49'unun rotasının Avrupa olduğunu belirtmesi, Türkiye'nin de bulunduğu tatil ülkeleri coğrafyasında bu yazın hareketli geçeceği umudunu veriyor" diye konuştu.

Rapordan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Araştırma sonuçlarına göre her 10 katılımcıdan altısı bu yaz seyahat etmeyi planlarken, yüzde 46'sı ücretli konaklama yapacaklarını belirtiyor. Arkadaşlar ya da aile üyeleri ile konaklama yüzde 14'lük orana sahip. Bu yıl tatile çıkma nedenleri arasında ilk sırayı geçen yıla göre 13 puanlık artışla yüzde 47'ye ulaşan aileyle birlikte zaman geçirme alıyor. Seyahat etmeyenlerin yüzde 41'i sağlık endişeleri nedeniyle evde kalacağını söylerken, yaklaşık yüzde 30'u finansal kaygıları dile getiriyor. Ankete katılanlar yüksek uçak biletleri ve konaklama fiyatlarının karar vermelerinde etkili olduğunu belirtse de tatil harcamalarını artırabileceklerini vurguluyor. Yüzde 28'i, 2019'da harcadığından daha fazlasını harcayabileceğini söylüyor.

Rota Avrupa

Araştırmaya katılan her sekiz kişiden sadece biri bu yıl tatilini ABD dışında geçirmeyi planlıyor. Bu oranın düşük olmasının en büyük nedenleri arasında ABD'ye dönüşte Covid-19 testinin istenmesi ve seyahat edilmek istenen ülkelerdeki giriş şartlarının daha kesinleşmemesi yer alıyor. ABD dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi Avrupa (yüzde 49). Avrupa'yı yüzde 28 ile Meksika ve Karayipler izliyor. En fazla seyahat niyeti olanlar arasında gençler ilk sırada yer alsa da 55 yaşın üzerindekilerin büyük bir oranı bu yaz tatile çıkma planları yapıyor. Araştırmaya katılan 55 yaş üstü Amerikalıların yüzde 62'si bu yaz en az bir kez tatile çıkmayı planlıyor. Bu oran 35-54 yaş arasında yüzde 61, 18-34 yaş arasında ise yüzde 56. Araştırmaya katılan 55 yaş üstü her on kişiden altısı Avrupa'ya gitmeyi planlarken bu oran gençlerde yüzde 40.

Uzaktan çalışma, uzun tatil fırsatı veriyor

Ankete katılan her beş kişiden biri uzun süreli yaz tatillerinde aynı zamanda çalışmayı da planlıyor. Bu grup seyahat sürelerini uzun tutarken daha çok para harcama eğilimi de gösteriyor. Her üç kişiden biri tatil süresince çalışacağını da söylerken uzaktan çalışma sayesinde tatillerini 3-6 gün arası uzatabiliyorlar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi