Turizm bölgelerinde müzik yayın saatinin gece 3'e uzatılması talep edildi - Haberler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, pandemi döneminde gece 00.00'a kadar olan müzik yayın saatinin 10 Mayıs'ta gece saat 01.00'e çekildiğini belirterek, milyonlarca turistin geldiği turizm bölgelerinde müzik yayın saatlerinin gece saat 03.00'e kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) müzik yayınlarının gece saat 03.00'e kadar uzatılması konusunda resmi yazı ile talepte bulunduklarını söyledi. Turizmin en önemli iş kollarından birisi olan eğlence sektörünün pandemi döneminde en fazla etkilenen iş kolu olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, bu nedenle müzikli programı yapan iş yerlerinin müzik yayın saatlerinin saat 01.00'den saat 03.00'e uzatılması gerektiğini kaydetti.

"Turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birisi eğlence sektörü"

Manavgat-Side turizm destinasyonunun Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Güngör, bölge ekonomisinin başat sektörünün turizm olduğunu kaydetti. Güngör, "Turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birisi de eğlence sektörüdür. Turizm bölgelerinde deniz-kum-güneş turizmi yanında eğlence turizmi satış ve pazarlama için önemli unsurların başında gelmektedir" dedi.

2021 yılı pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen Antalya'yı 9 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Güngör, bunun 3,5 milyonunun Manavgat-Side turizm destinasyonunda konakladığını söyledi. 2022 yılı turizm sezonu için yapılan rezervasyonlara bakıldığında bir önceki sezona göre çok daha fazla turist beklendiğine vurgu yapan Güngör, "Manavgat Side turizm destinasyonunda turistler için eğlence hayatı önemli yer teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra Alanya ve Belek başta olmak üzere diğer turizm bölgelerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler eğlence amaçlı olarak günübirlik Side Antik Kentine gelmektedir" diye belirtti.

"Müzik yayın saatinin uzatılması konusunda yoğun talep aldık"

Başkan Güngör, "Turizmin en önemli iş kollarından birisi olan eğlence sektörü yaşadığımız pandemi koşullarından en fazla etkilenen iş kolu olmuştur. Özellikle üyelerimizden müzikli program yapan iş yerlerinin müzik yayın saatlerinin alınması ile ilgili üyelerimizden aldığımız talepler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB'a yazılı olarak ilettik "diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi