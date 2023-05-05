Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Bu yıl 55-56 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşacağız'

Turizm gelirini 2028 yılında 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2019'daki 37 milyar dolar olan gelirimizi biz geçen yıl 46,5 milyar dolara çıkararak tarihi rekor kırdık.

Turizm gelirini 2028 yılında 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2019'daki 37 milyar dolar olan gelirimizi biz geçen yıl 46,5 milyar dolara çıkararak tarihi rekor kırdık. İnşallah bu yapacağımız çalışmalarla 55-56 milyar dolarlık bir turizm gelirine bu yıl ulaşacağız" dedi.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA), 2023 turizm sezonu öncesi sektör temsilcileriyle yapılan toplantısında sektörün sorunları dinlenirken, tanıtım faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan dünyada en etkin, en geniş tanıtım yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Alpaslan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: " Türk Hava Yolları'nın uçuş yaptığı 200'ün üzerindeki noktanın tamamını biz hedef ülke, pazar ülke olarak görüp tamamında bu tanıtımları gerçekleştirmekteyiz. Diğer taraftan tüm global mecralarda yine Türkiye'nin tanıtımlarını gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'nin turizm değerlerini sosyal medya üzerinden, etkin insanlar üzerinden tanıtımlarını gerçekleştirmekteyiz."

"Kültür yolu festivalleri 81 ile yayılacak"

Türkiye'nin bir kültür markası olacak kültür yolu festivallerini tanıtım ajansıyla birlikte gerçekleştireceklerini belirten Alpaslan, "Beyoğlu Kültür Yolu, Başkent kültür yolu, Diyarbakır, Çanakkale bunları gerçekleştirdik. Çok güzel sonuçlarını gördük. Bunu 81 ilimize yayarak tüm Türkiye'de, tüm Anadolu'da turizmin, kültür anlamında da gelişmesini sağlayarak deniz, kum, güneşle birlikte İstanbul'un turizm değerleriyle beraber Türkiye'nin tüm turizm değerlerini hayata geçirerek dünyada gerçekten turizmde parlayan ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

2028 turizm hedefimiz 100 milyar dolar

Turizm gelirini 2028 yılında 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Alpaslan, "Türkiye açısından, istihdam açısından cari açığımızın kapatılması açısından, turizm sektörümüzün büyümesi açısından ne anlam ifade ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Biz 100 milyar dolarlara ulaştığımızda artık Türkiye bir başka aşamaya geçmiş olacak. Bütün bunları gerçekleştirebilmemiz için de elimizde Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı gibi bir mekanizma olmadan bunu yapabilmemiz mümkün değil. Zaten bu üç yıllık süreçte de biz bunları görmüş olduk, yaşamış olduk" açıklamasına yer verdi.

"Tarihi rekor kırdık"

2022 yılında Türkiye'nin turizmde çok güzel bir yıl yaşadığını belirten Alpaslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "2019 rakamlarına İspanya, İtalya, Fransa gelmeden biz 2019'daki rakamlarımıza geldik. Gelirde de bunun çok üstüne çıktık. 37 milyar dolar olan 2019'daki gelirimizi biz geçen yıl 46-46,5 milyar dolara çıkararak tarihi rekor kırdık. İnşallah bu yapacağımız çalışmalarla 55-56 milyar dolarlık bir turizm gelirine bu yıl ulaşacağız" dedi. - ANTALYA