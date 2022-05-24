Turistler birbirinden lüks Bodrum guletleriyle maviliklere yelken açıyor - Haberler

Yerli ve yabancı turistler, birbirinden lüks Bodrum guletleriyle mavi ve yeşilin buluştuğu koylara yelken açıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, birbirinden eşsiz koylarında tatilcilere doğayla iç içe tatil yapma fırsatı sunuyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, yat sektörünün sezona hazır olduğunu söyledi.

Kış aylarında bakımları yapılan tekneler için rezervasyonların alındığını belirten Dinç, mayıs sonu itibarıyla mavi yolculuğa start vereceklerini, birçok teknenin de şimdiden misafirlerini koylarda ağırlamaya başladığını dile getirdi.

Turistler Avrupa'dan bekleniyor

Bu yıl misafirlerinin yüzde 70'inin Avrupa'dan gelmesinin beklendiğini ifade eden Dinç, "Bodrum'da 300'den fazla mavi yolculuk yapan tekne var. Yat imalat ve sanayimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Artık olumsuzlukları ve kötü günleri geride bırakmış iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Deniz turizmini daha ileriye taşımak için gayret ettiklerini vurgulayan Dinç, "Bodrum artık bir dünya markası. Birbirinden lüks mega yatlarımız gelmeye devam ediyor. Koylarımızla, marinalarımızla, gastronomimizle, limanlarımızla, doğa ve denizlerimizin temizliğiyle insanlar burayı tercih ediyorlar. Burada bir yaşam ve doğal güzellikler var. Bu yatlar ekonomimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl düşük geçen turizm sezonundan bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bodrum'un eşsiz koylarında yine turizm hareketliliği yaşanacağını belirten Erdoğan, "Güzel bir sezon geçireceğimizi öngörüyoruz. İtalya, İngiltere ve Almanya'dan tatilcilerin yoğunlukta olacağını düşünüyorum. Bizim müşterilerimiz daha çok Avrupalı. Yatla tatile çıkan insanların bir daha otelleri tercih edeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

"Gulet turizmi salgından sonra ciddi ivme kazandı"

Bodrum'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan Fatih Öztarakçı da şirket olarak dünyanın 35 farklı ülkesinden Türkiye'nin kıyı kesimine alım gücü yüksek turist getirdiklerini ifade etti.

Mavi yolculuk turizminin Doğu ve Batı Akdeniz çanağında sık tercih edilen bir paket model haline geldiğine dikkati çeken Öztarakçı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu talebi, bölgemizin ustaları tarafından imal edilen ve dünyanın en büyük ahşap filo olma özelliği taşıyan guletlerimiz temsil ediyor. Gulet turizmi Türkiye'de oldukça yaygın bir halde. Özellikle salgından sonra ciddi bir ivme kazandı. Türkiye'nin birçok ülkeden misafir kabul etmesi bu turizmi daha da cazip hale getirdi. Eski rakamlara kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye'ye gelip yat kiralayan, yatlarla mavi yolculuk yapan müşteri kitlesi dünyada alım gücü yüksek olan nitelikli turist profilidir. Amacımız sezona erken başlayıp geç bitirmek. Bunun için sahamız çok uygun."

Öztarakçı, yurt dışından mega yatla gelen, motor yat kiralayan, guletlerle seyahate çıkan turist ve ülke sayısının arttığını dile getirdi.