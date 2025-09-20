Haberler

Turistik Karaelmas Ekspresi Sonbahar Seferlerine Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde sefer yapacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde sefer yapacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-Zonguldak-Ankara Hattı'nda işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirten Uraloğlu, " Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle işletildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üçlü protokol imzalandı. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.