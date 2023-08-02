TÜRİB Genel Müdürü: Rusya-Ukrayna savaşı ülkemizi az etkileyecek

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya ağırlığını koyduğunu belirterek, ülkemizin depolarının dolu olduğunu ve hasadın iyi durumda olduğunu söyledi. Bu nedenle tahıl koridorundaki krizin ülkemizi kısa vadede çok az etkileyeceğini ifade etti.

TÜRKİYE Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, "Rusya- Ukrayna savaşı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemizde depolarımız dolu ve hasat iyi durumda. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz, ülkemizi kısa vadede çok az etkileyecektir" dedi.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nce, TÜRİB'in faaliyete geçmesinin 4'üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kırali, TÜRİB'in 200 bin çiftçi, yatırımcı, tüccar ve sanayicinin işlem yapmak üzere kaydolduğu ulusal bir borsa olduğunu söyledi. Buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere 17 üründe işlem görüldüğünü kaydeden Kırali, diğer 14 ürünle ilgili ise işlem hacmini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Elektronik ürün senedi yatırımcı sayısının, 200 bine ulaştığına işaret eden Kırali, işlem sayısının artmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Kırali, kuruluşundan bugüne TÜRİB'de 835 bin işlem yapıldığına dikkat çekerek, "Borsa'da 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Borsamızda bu süreçte 33 milyon ton ürün el değiştirdi. Bu sene 95 milyar liralık işlem hacmini hedefliyoruz. İşlem hacminde son 2 yıldır TMO etkisi daha yoğun hissedilmekte. TMO'nun işlem hacmindeki payı 2021'de yüzde 10 iken bu oran 2022'de yüzde 50'ye, 2023'de ise Ocak-Temmuz döneminde TMO alımları henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yüzde 65'e yükselmiştir" dedi.

'2 EKSTREM YIL GEÇİRDİK'

Bereketli bir hasat dönemi yaşandığını aktaran Ali Kırali, "2 ekstrem yıl geçirdik. Rusya- Ukrayna savaşı ile TMO piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemizde depolarımız dolu ve hasatta iyi durumda. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz ülkemizi kısa vadede çok az etkileyecektir" diye konuştu. (DHA)