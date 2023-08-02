TÜRİB Genel Müdürü: Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi az etkileyecek

TÜRKİYE Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya ağırlığını koyduğunu belirterek, ülkemizin depolarının dolu olduğunu ve hasatın iyi durumda olduğunu söyledi. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan krizin Türkiye'yi kısa vadede çok az etkileyeceğini ifade etti.

TÜRKİYE Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, "Rusya- Ukrayna savaşı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemizde depolarımız dolu ve hasat iyi durumda. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz, ülkemizi kısa vadede çok az etkileyecektir" dedi.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nce, TÜRİB'in faaliyete geçmesinin 4'üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kırali, TÜRİB'in 200 bin çiftçi, yatırımcı, tüccar ve sanayicinin işlem yapmak üzere kaydolduğu ulusal bir borsa olduğunu söyledi. Buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere 17 üründe işlem görüldüğünü kaydeden Kırali, diğer 14 ürünle ilgili ise işlem hacmini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Elektronik ürün senedi yatırımcı sayısının, 200 bine ulaştığına işaret eden Kırali, işlem sayısının artmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Bereketli bir hasat dönemi yaşandığını aktaran Ali Kırali, "2 ekstrem yıl geçirdik. Rusya- Ukrayna savaşı ile TMO piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemizde depolarımız dolu ve hasatta iyi durumda. Bu nedenle tahıl koridorunda yaşanan kriz ülkemizi kısa vadede çok az etkileyecektir" diye konuştu.