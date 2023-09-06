Turhal Belediyesi Halk Ekmek Büfeleriyle Uygun Fiyata Kaliteli Ekmek Sunuyor

Turhal Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete giren halk ekmek büfeleriyle Turhallıları kaliteli ekmeğe uygun fiyata buluşturmaya devam ediyor.

Turhal Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği projelerle vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Vatandaşların ekmek ihtiyacını uygun fiyata karşılayabileceği Turhal Belediyesi Halk Ekmek büfelerini vatandaşların hizmetine sunan Turhal Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli ekmekleri, kar payı gözetmeden uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor. Turhal Halk Ekmek büfeleri, ilçenin 4 ayrı noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, Merkez Cami önü, Yavşan Caddesi, Kaymakam Çeşmesi Kavşağı ve Çivril Deresi büfesinde uygun fiyatlarla ekmek alışverişi gerçekleştirebiliyor. İlçede plan dahilinde Turhal Halk Ekmek büfelerinin arttırılacağını ifade eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve lezzetli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayarak, ev ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlamaktır" dedi.

'Aile Ekonomisine ve Sağlığa Uygun'

Turhal Belediyesi Halk Ekmek büfeleriyle, katkısız ve sağlıklı ekmekleri, uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Vatandaşlarımızın hem ekonomilerine hem de sağlığına uygun olan ekmeklerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Turhal Halk Ekmek büfelerimizde, temiz ortamlarda, el değmeden üretilen ekmekleri, piyasa geneline oranla uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli gıdaya uygun fiyatlarla erişerek, ev ekonomilerine bir nebze de olsa katkı sağlamak. İnşallah, planlamalarımız dahilinde ilçemizin farklı noktalarında da Turhal Halk Ekmek büfelerinin açılışlarını gerçekleştirerek sayılarını arttırmayı planlıyoruz" Şeklinde konuştu. - TOKAT