'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu

Turgutlu Belediyesi, kentteki işsizlik sorununa çözüm bulmak için hayata geçirdiği "Turgutlu Kariyer" projesiyle 3 bin kişiyi iş sahibi yaptı.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından bir buçuk yıl önce hayata geçirilen "Turgutlu Kariyer" projesi iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. "İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak" sloganıyla kentteki işsizlik sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlayan "Turgutlu Kariyer" projesi sayesinde bir buçuk yıllık süre içerisinde toplam 3 bin kişi iş sahibi oldu.

Proje çerçevesinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası 6. katında haftanın 5 günü iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Firmaların iş ilanları ise Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları, sms ve anons duyuruları yoluyla paylaşılıyor. İş arayanlar ise Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katında yer alan hizmet noktası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

"Her gün daha fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasını sağlıyoruz"

Turgutlu Kariyer projesinde 3 bin kişiyi iş sahibi yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce 'İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak' sloganıyla hayata geçirdiğimiz 'Turgutlu Kariyer' projemiz sayesinde 3 bin kişiyi iş sahibi yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Her gün gittikçe büyüyen projemiz sayesinde her geçen gün daha fazla vatandaşımıza dokunabiliyor ve iş sahibi olmasını sağlıyoruz. İş isteyen her vatandaşımızı iş sahibi yapabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Üç bin hemşehrimizi iş sahibi yapmaktan gurur duyuyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise "Turgutlu'muzda işsizlik sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla başlattığımız projemiz sayesinde 3 bin hemşehrimizi iş sahibi yapmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gün geçtikte büyüyen 'Turgutlu Kariyer' projemiz aracılığıyla daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi' için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi