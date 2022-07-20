Turgutlu Belediyesi Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Çepnibektaş Mahallesi'nde yer alan köy kahvehanesinin boyama çalışmalarına devam etti. Belediye'nin öz kaynaklarıyla Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Bir yandan parke tamiratlarına devam eden ekipler; Tuba, Simge, Güney, Baran, Ofis, Gürleyen, Pazar, Turan, Nilüfer, Özyiğit, Çiftçiler, Şehit Sezai Zorlubaş, İrem, Baran ve Rüzgarlı Sokakları'nda parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Ekiplerce, 7. mıntıka kanal üstü mevkiinde yürütülen asfalt hazırlık çalışmaları kapsamında yolun zemini asfalta hazır hale getirildi. Saruhan Sokak'ta ise asfalt yama çalışmaları sona erdi. Belediye Başkanı Çetin Akın, Kısmalı Yolu Namazgah mevkiine üçüncüsü yapılması planlanan su dolum istasyonu alanını yerinde inceledi. Kent genelindeki çalışmalara ilişkin Akın, şunları söyledi: "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarına özveriyle devam ediyor. Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışma ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim." ANKA / Ekonomi Yerel Ekonomi Haberler

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