Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı Projesi'nde İş Yeri Satışı İhalesi

Turgutlu Belediyesi'nin tarihindeki en büyük yatırım olan Sanayi Çarşısı Projesi'nde 3 adet iş yeri satışa çıkıyor. İhale, 22 Ağustos Salı Günü saat 14.00'te Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi tarihindeki en büyük yatırım olacak 'Sanayi Çarşısı Projesi'nde 3 adet iş yeri satışa çıkıyor. İhale, 22 Ağustos Salı Günü saat 14.00'te Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi'nin 114 milyon TL'lik dev projesi Sanayi Çarşısı'nda 3 adet iş yeri satışa çıkmaya hazırlanıyor. Vizyon projede 9-10 ve 13 no.lu bağımsız iş yerlerinin satışı kapalı teklif artırma usulü ile yapılacak. Satış ihalesi, 22 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "'Siz bu projeyi yapamazsınız, yapsanız da dükkanları satamazsınız' dedikleri Sanayi Çarşısı Proje'mizde artık sona yaklaşıyoruz. Satılması planlanan son 5 iş yerinden 3 tanesinin ihalesi 22 Ağustos Salı saat 14.00'de belediyemizde yapılacak. İhaleye katılacaklar ihale şartnamesini, Mali Hizmetler Müdürlüğü'müzden temin edebilirler. Sanayi Çarşısı ihalemiz şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği her zaman olduğu gibi belediyemizin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak" dedi.

Sanayi Çarşısı Projesi'nde satış ihalesi hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.turgutlu.bel.tr adresindeki duyurular bölümü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden ulaşılabilecek.