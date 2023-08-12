Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı'nda 3 iş yerinin ihalesi yapılacak

Turgutlu Belediyesi'nin en büyük yatırımı olan Sanayi Çarşısı projesinde 3 iş yerinin ihalesi 22 Ağustos Salı günü saat 14.00'te yapılacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bitimine sayılı günler kalan Sanayi Çarşısı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Turgutlu'ya üretim ve istihdam alanlarında katkı sağlayacak, kentin katma değerini yükseltecek Sanayi Çarşısı projesinde 3 iş yeri daha satışa çıkıyor. Projede; 9, 10 ve 13 no'lu bağımsız bölümlerin kapalı teklif artırma usulü ile satış ihalesi 22 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak. Söz konusu ihale aynı zamanda Turgutlu Belediyesi'nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Başkan Akın, Sanayi Çarşısı'ndaki çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. 'SANAYI ÇARŞISI TURGUTLU'MUZA ÇOK YAKIŞACAK' Sanayi Çarşısı'nın Turgutlu'ya önemli katkılar sunacağını belirten Akın, 'Sona yaklaşan Sanayi Çarşısı Projemizde 9,10 ve 13 No'lu iş yerlerimiz 22 Ağustos Salı saat 14.00'te meclis salonumuzda ihale usulü satışa çıkacak. Bu zamana kadar toplam 15 iş yerimizin satışını gerçekleştirdik. Belediye tarihimizin en büyük yatırımı olan, Turgutlu'muzun üretimine ve istihdamına katkı sunacak Sanayi Çarşısı Projemizin bitimine sayılı günler kala devam eden çalışmalarını inceledik. Sanayi Çarşısı Turgutlu'muza çok yakışacak' diye konuştu.