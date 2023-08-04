Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı'nda 15. iş yeri satıldı

Turgutlu Belediyesi'nin vizyon projesi Sanayi Çarşısı'nda 15'nci iş yeri de ihale usulü ile satıldı. Toplam 22 adet iş yerinden oluşan projede 14 no'lu bağımsız bölüm için satış ihalesi yapıldı. Sanayi Çarşısı'nda bu ihaleyle birlikte satışı yapılan iş yeri sayısı toplam 15 oldu.

Turgutlu Belediyesi'nin vizyon projesi Sanayi Çarşısı'nda 15'nci iş yeri de ihale usulü ile satıldı.

Turgutlu Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olarak kente kazandırılacak Sanayi Çarşısı projesinde iş yerlerinin satışı sürüyor. Toplam 22 adet iş yerinden oluşan projede 14 no'lu bağımsız bölüm için satış ihalesi yapıldı. Sanayi Çarşısı'nda bu ihaleyle birlikte satışı yapılan iş yeri sayısı toplam 15 oldu.

Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ihalenin ardından açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, şunları söyledi:

"Sanayi Çarşısı projesinde 22 adet iş yeri planlamıştık. 22 adet iş yerinin 2 adedini belediyemize bıraktık. Söz konusu 2 iş yeri satılmıyor zaten. Bu ihale dahil olmak üzere Bugüne kadar 15'inci iş yerimizi satmış bulunmaktayız. İhtiyaç halinde satılması için önümüzde 5 dükkanımız daha kalıyor. Üç tanesi de 22 Ağustos'ta açık arttırma ihale usulü ile satışa sunacağız. Katılmak isteyenler 22 Ağustos'ta gelip ihaleye katılabilirler. İhalenin Turgutlu'muza hayırlı olmasını dilerim."