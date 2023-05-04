Turgutlu Belediyesi'ne Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı

Turgutlu Belediyesi'ne borcu olan vatandaşlar, 2023 yılı ilk taksit ödemelerini 31 Mayıs'a dek yapabilecek. Vergi borcu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Turgutlular, ödemelerini belediye hizmet binalarından veya online olarak yapabilecekler.