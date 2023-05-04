Turgutlu Belediyesi'ne Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
Ekonomi Haberleri
Turgutlu Belediyesi'ne borcu olan vatandaşlar, 2023 yılı ilk taksit ödemelerini 31 Mayıs'a dek yapabilecek. Vergi borcu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Turgutlular, ödemelerini belediye hizmet binalarından veya online olarak yapabilecekler.
Turgutlu Belediyesi'ne borcu olan vatandaşlar, 2023 yılı ilk taksit ödemelerini 31 Mayıs'a dek yapılabilecek.
Vergi borcu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Turgutlular, 31 Mayıs 2023 saat 17.15'e kadar ödemelerini Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası ile Selvilitepe Mahallesi'ndeki hizmet noktasında yer alan veznelerden veya https://ebelediye.turgutlu.bel.tr/ebelediye/ adresi üzerinden yapabilecek.
Yapılandırma kapsamında borçların peşin ödemesi halinde gecikme faizinde yüzde 90 oranında indirim sağlanmasının yanında, 48 aya kadar da taksit imkanı sunulacak.