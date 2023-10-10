Turgutlu Belediyesi Cuma Pazarı projesinde kura çekimi yapıldı

Turgutlu Belediyesinin kente kazandıracağı Cuma Pazarı projesinde kura çekimi yapıldı. Eski Belediye Binası'nda gerçekleşen kura çekiminde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Cuma Pazarı çok uzun bir uğraş, büyük bir mücadele oldu. Allah nasip ederse aralık ayı içerisinde pazar yerinde tezgahlarımızı açmış olacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından 53 milyon 748 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilecek, pazarcı esnafı ve vatandaşların yıllardır süren mağduriyetini ortadan kaldıracak Cuma Pazarı projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Yapımının hızla devam ettiği ve yüzde 65'li seviyelere ulaşıldığı projede kura çekimi gerçekleşti. Eski Belediye Binasında düzenlenen ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği noter huzurunda yapılan kura çekim törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Meclis Üyeleri Hüseyin Maliz, Hasan Koç, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak katıldı.

"KİMSEYE HİÇBİR ŞEKİLDE HAK ETMEDİĞİ KAZANCI SAĞLAMAYACAĞIZ"

Cuma Pazarı'nda aralık ayı içerisinde tezgahların açılacağını ifade eden Başkan Çetin Akın, kura çekiminde kimseye tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizerek "Cuma Pazarı çok uzun bir uğraş, büyük bir mücadele oldu. Önce yerin kamulaştırması sonrasında büyükşehre devredilmesi, büyükşehirden geri almamız epeyce uzun sürdü ama resmi işlerimizi bitirdikten sonra çok hızlı hareket ettik. Allah nasip ederse aralık ayı içerisinde pazar yerinde tezgahlarımızı açmış olacağız. Bunların hazırlıklarını yapabilmek için de kurasını çekmek zorundayız. Şundan emin olun; kimseye hiçbir şekilde hak etmediği kazancı sağlamayacağız. Torbadan çıkan sonuca hepimiz razı olacağız. Hiç kimseye bir toleransımız olmadı, olmayacak da. Bu belediyenin bir kuruşunu kimseye peşkeş çekmedim. Hiçbir hemşehrimizin cebindeki parada gözümüz olmadı. Cuma Pazarı projemiz ve kura çekimiz hepimiz için hayırlı olsun" dedi.