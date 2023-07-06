Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda domateste bu yıl 115 bin ton rekolte bekleniyor. Fiyatı tarlada 6 liradan alıcı bulan domates, metropol şehirlerin market ve pazarlarda 3-4 katı fiyatına satılıyor. Hasat ay sonuna kadar sürecek.

Turfanda domateste hasat sürüyor, 115 bin ton rekolte bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Çiftçi domatesten para kazandı"

ADANA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda domateste bu yıl 115 bin ton rekolte bekleniyor. Fiyatı tarlada 6 liradan alıcı bulan domates, metropol şehirlerin market ve pazarlarda 3-4 katı fiyatına satılıyor.

Kentte yaklaşık 14 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat devam ediyor. Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 6 ile 6,5 liradan alıcı bulurken, hasadı yapılan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerin market ve pazarlarında ise domates fiyatı 30 liraya kadar dayanıyor. Adana hasadı yapılan turfanda domateste bu yıl 115 bin ton rekolte bekleniyor.

"Hasat ay sonuna kadar sürecek"

İHA muhabirine bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, havaların yağışlı ve serin gitmesi nedeniyle domateste rekoltenin yüksek olduğunu belirtti. Doğan, "Domates hasadı Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. 2021 yılında Adana'da 30 bin dönüm alanda domates ekimi varken geçen yıl 16 bin dönüme bu yıl da 14 bin 500 dönüm alanda domates ekimi var. Bunun da 3 bin 500 dönümü salçalık domates" diye konuştu.

"Fiyat farkı 3-4 kat"

Verimin bazı yerlerde dönüm başına 10 tona kadar ulaştığını kaydeden Doğan, "Çiftçimiz bu sene domatesten çok güzel para kazandı. Domatesin kilogram fiyatı 6 lira 6,50 kuruş arasında. Bütün yaş sebze ve meyvelerde tarladan çıkış fiyatı ile market fiyatları arasında 3-4 kat fiyat farkı var. Bunun önüne bir türlü geçilemedi. Bu fiyat farkını önleyemedik" dedi.

"Kirasız, küçük haller açılmalı"

Market ve pazarlardaki fiyat farkının önlenmesi için önerilerde bulunan Doğan, "Ana yollara küçük, kirasız bir şekilde haller açılarak çiftçi ürettiği ürünü orada satmalı. Öyle olursa en fazla tarladan 2 katı fiyata ürünler vatandaşlara satılır. Aradaki uçurum fiyat farkları da böylelikle engellenmiş olur" ifadelerini kullandı.

Domates üreticisi Cumali Kaya ise verim ve fiyattan memnun olduklarını, 5-6 liralık fiyatın çiftçiyi kurtardığını, dönüme yaklaşık 10 ton verim aldıklarını söyledi.