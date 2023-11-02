Tureks Turunç Madencilik Halka Arzına Başladı

Tureks Turunç Madencilik, MARBL kodu ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler tarafından halka arz edilecek. Halka arzda fiyat 10,97 lira olarak belirlenirken, şirketin yüzde 25,8'i halka arz edilecek.

Tureks Turunç Madencilik'in halka arzında talep toplama başladı.

Tureks Turunç Madencilik'in halka arzı, MARBL kodu ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler tarafından 3 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek.

Eşit dağıtım şeklinde yapılacak olan halka arzda fiyat 10,97 lira olarak belirlenirken, halka arzın büyüklüğünün ise 649,9 milyon lira olması hesaplanıyor. Katılım endeksine uygun olan Tureks Turunç Madencilik'in yüzde 25,8'i halka arz edilecek.

Tureks Turunç Madencilik, 30 bin metrekare üzerine kurulu 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim tesislerinde, mimari, iç mekan tasarımı ve peyzaj projeleri için kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Türkiye'de mermer ihracatında ilk 5 sırada yer firma, yıllık 100 bin ton üretim hacmine sahip.

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik bünyesinde 50'yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık konsolide 72,5 milyon dolar tutarında ciro elde ettiklerini belirten Turunç, "2022 yılı satışlarında dolar bazında yüzde 14'lük bir artış yaşadık. 2023 yılı 6 ay ciromuz ise yaklaşık 675 milyon lira. 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında yüzde 34 satış büyümesi yaşadık. İlk yarı FAVÖK tutarımız ise 122,3 milyon lira. Tureks Turunç Madencilik'in 2023 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 60,11 arttı." diye konuştu.

Tureks Turunç Madencilik olarak, doğanın sunduğu doğal taş ve mermeri işleyerek dünyanın her köşesine ulaştırdıklarını ifade eden Turunç, "Afyon'da 1982 yılında başlayan heyecan verici yolculuğumuz, yıllar içinde Marble Systems markamızla büyüyüp gelişerek 5 kıtada 50'den fazla ülkeye özel tasarım doğal taş ve mermer ürünleri sunmamızı sağladı. Bugün, ABD'de yaklaşık 1.000 bayimiz, 7 depomuz ve 12 showroomumuz var." ifadelerini kullandı.

"Türk mermerini dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Osman Turunç, mermerlerin hepsinin kaliteli olduğunu, kalitesiz bir mermer olamayacağını farkın ise işleme kalitesinden kaynaklandığını belirterek, kendilerinin de bu ana prensipten hareketle, kuruldukları günden bu yana, bu doğal güzelliğin doğasını bozmadan mermeri standartlaştırmak, üretmek ve pazarlamakla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Dünya mermer rezervinin yüzde 35-40'ının Türkiye'de bulunduğunu aktaran Turunç, şöyle devam etti:

"Bu özel ve önemli kaynağın son aşamasına kadar değerlendirilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar blok şeklinde değil. Son kullanıcıya yönelik, son ürün şeklinde tasarım edilmiş, katma değeri yüksek olacak şekilde pazarlanması gerekiyor. Bizim borsaya açılmaktaki ana amacımız da bu. Türk mermerini ve firmamızı bir marka yapmak. Marka olmak sektör açısından çok önemli. Çünkü, mermer üreticilerinin en büyük rakibi kendileri. Sizden başka birisinin aynı malzemeyi üretmesi gerçekten zor. Biz, kaynağın değerini bilerek hareket ediyor, pazarlama ve dağıtım ağımızı genişletmeyi birinci hedef olarak konumlandırıyoruz."

Turunç, dünyanın hemen hemen her noktasına ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz Türk mermerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yolda da gerek operasyonel gerekse AR-GE yatırımlarımızı hızlandırmak birincil hedefimiz. Halka arzdan elde edilecek gelirle, ilk etapta ABD'de satış ağımızı plaka konusunda genişletmeyi ve ABD'de yakaladığımız dağıtım ağı başarısını Avrupa'ya taşımak için gerekli yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yani amacımız, mermerin katma değerini daha da yükselterek ülkemizdeki bu kaynağın değerlendirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlamak." şeklinde konuştu.

"AR-GE, bizim için olmazsa olmaz bir unsur"

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turunç, şirket olarak 41 yıldır sektördeki lider konumlarını korumak ve güçlendirmek için yenilikçiliğe ve yaratıcılığa odaklandıklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik en önemli önceliğimizdir. Doğal kaynakları koruma, çevresel etkileri en aza indirme ve adil ticaret uygulamalarını destekleme taahhüdümüzün bir parçası olarak, madencilik faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

AR-GE'nin kendileri için kuruldukları günden bu yana olmazsa olmaz bir unsur olduğunu vurgulayan Turunç, üretim tesislerinde verimliğe ve ambalaj tasarrufuna yönelik gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmalarını anlattı.

Turunç, Tureks Turunç Madencilik'in Türk mermerinin tanıtılmasında ve markalaşmasında büyük çabası olduğunu belirterek, yatırımcıların bu anlamlı yolculukta kendilerini desteleyebileceklerini sözlerine ekledi.