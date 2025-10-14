Turcorn adayı şirketler Dubai'de yatırımcılarla buluştu

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Turcorn 100 Programı kapsamında Turcorn adayı girişimleri Dubai'de yabancı yatırımcılarla bir araya getirdi.

Dubai'de düzenlenen GITEX GLOBAL 2025 etkinliği kapsamında Bakanlık, Yapı Kredi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark işbirliğiyle başta Turcorn 100 Programı'na dahil girişimler olmak üzere Yapı Kredi FRWRD girişimleri potansiyel yabancı yatırımcılara sunum yaparak şirketlerini tanıttı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, açılışta yaptığı konuşmada, teknogirişimlerin uluslararası alandaki önemini vurgulayarak, Bakanlık olarak teknogirişimlerin küresel açılımlarını desteklediklerini ifade etti.

Bu doğrultuda sağlanan teşvik ve desteklere de işaret eden Uzun, "GITEX AI Türkiye" etkinliğinin 2026 yılında İstanbul'da düzenlenmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Uzun, bu organizasyonun, Türkiye'nin 2030 teknoloji hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu tür açılımlarla ülkemizin teknoloji ekosistemini küresel ölçekte güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca uluslararası yatırımcıları aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Take Off İstanbul etkinliğinde Türkiye'nin yenilikçi teknoloji ekosistemini keşfetmeye bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hedef pazar Dubai

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye'nin, son 10 yılda yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bugün yazılım, finans teknolojileri, oyun, e-ticaret, lojistik ve yapay zeka gibi alanlarda dünyaya ilham veren birçok Türk girişimi olduğunu vurgulayan Doğan, Türkiye'nin son yıllarda 6 unicorn çıkardığına dikkati çekti.

Doğan, Yapı Kredi olarak Türk bankacılık sektöründe inovasyonun öncüsü konumunda olduklarını vurgulayarak, bugün 14 milyondan fazla dijital müşterileri olduğunu ve her gün milyonlarca finansal işlemi, yapay zeka destekli sistemleriyle yönettiklerini anlattı.

Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemiyle yakın işbirliğinin her zaman stratejilerinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Doğan, 2022'de bu alandaki tüm faaliyetlerini tek bir çatı altında birleştirerek Yapı Kredi FRWRD markasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Doğan, FRWRD aracılığıyla hem kurum içi hem de dışa açık inovasyon çalışmalarını sistematik bir yapıya kavuşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"FRWRD markamız bugün inovasyon ve girişimcilik dünyasındaki görünürlüğümüzü temsil eden güçlü bir yüz haline geldi. FRWRD kurulduğu günden bu yana 130'dan fazla girişim, 40 farklı iş birimiyle etkileşim kurdu ve bu süreçte Yapı Kredi bünyesinde 30'un üzerinde işbirliği hayata geçirildi. FRWRD markası altında yürütülen programlara bugüne kadar 44 girişim katıldı, bu girişimlerden birçoğu toplamda 3,25 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl FRWRD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirerek girişimlere yatırım yapmaya, büyümelerine ve ölçeklenmelerine katkı sağlamaya başladık. Bu kapsamda FRWRD GSYF üzerinden Faturalab ve OctoXlabs girişimlerine yatırım gerçekleştirdik. Yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki yatırımlarımız, bu alanlardaki güçlü kaslarımızı da ortaya koyuyor. Bu nedenle bu yıl FRWRD Global Programı'mız için ikinci hedef pazar olarak Dubai'de yapay zeka ve siber güvenliği odağına alan GITEX'i seçmemiz tesadüf değil."

Yıldız Teknopark 25 firmayı Dubai pazarına taşıdı

YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özer Çınar da Dubai'de dört yıl önce Türk teknoloji şirketlerini küresel ölçekte konumlandıracak sürdürülebilir bir köprü inşa etme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Bugün geldikleri noktada, 25'ten fazla firmayı Dubai pazarına taşıdıklarını, yüzlerce girişime bu bölgenin dinamik ekosistemini tanıttıklarını belirten Çınar, Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulan ilk Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) olmalarının kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

Çınar, yakın zamanda Londra ofislerini de devletin desteğiyle ekosisteme kazandırmayı planladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ekosistemimizin globalde bu kadar güçlü temsil edilmesi hiç kuşku yok ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Teknoloji Geliştirme Bölgelerine verdiği güçlü desteklerle oluşturduğu sağlam bir altyapıya dayanıyor. Bu yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın TURCORN Programı'na paydaş olarak katılmamız ve Yapı Kredi Global FRWRD Programı ile ortaklığımız, ekosistemimiz için yeni bir dönemin başlangıcı. Bugün bu iki stratejik programı aynı çatı altında buluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yapmak, ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunma çabalarımızın karşılığını görmek açısından bizler için büyük bir anlam taşıyor."

Konuşmaların ardından Turcorn adayı girişimler de sunumlar gerçekleştirerek, potansiyel yatırımcılarına şirketlerini tanıttı.