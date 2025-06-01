TÜRASAŞ, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 225'inci Sıraya Yükseldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) 174 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya yerleştiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli demir yolu araç üreticisi TÜRASAŞ'ın önemli bir yükseliş gösterdiğini belirtti. TÜRASAŞ'ın listeye ilk olarak 2022 yılında 463'üncü sıradan giriş yaptığını, 2023 yılında ise 64 sıra yükselerek 399'uncu olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, "2024 yılında üretimden yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştiren TÜRASAŞ 174 sıra birden yükseldi ve 225'inci sıraya yerleşerek sanayi liderleri arasındaki yerini pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

'HEDEF, İLK 100'

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın tarihsel birikimi, 131 yıllık geçmişi, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Son yıllarda elektrikli tren setleri, hızlı tren, banliyö ve metro gibi yeni projelere odaklanan TÜRASAŞ tasarım ve üretim kabiliyetleri ile ileri teknoloji ürünlerini sektöre kazandırmaya devam ediyor. Bu sayede raylı sistem araçlarında ithalatın önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sunuluyor. Yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimi için yüksek teknolojiye sahip tesis ve makine yatırımlarına hız vermeye devam eden TÜRASAŞ gerçekleştirdiği nitelikli istihdamlar sayesinde her geçen yıl üretim ivmesini artırıyor. Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimiz TÜRASAŞ'ı Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi.

Artan nüfus oranı, sıfır emisyon hedefleri ve kaynak verimliliği stratejilerine bağlı olarak dünyada raylı sistemlere verilen önemin sürekli arttığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de son 23 yılda demir yollarında uygulanan yatırımlar ve politikalar sayesinde konforlu, hızlı ve güvenli taşımacılığın tesis edildiğini, vatandaşların demir yoluna olan ilgisinin de arttığını ifade etti.