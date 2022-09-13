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TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

Ekonomi Haberleri

TÜRASAŞ 2023'te 450 vagon üretecek

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında 450 vagon üretimi gerçekleştirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TÜRASAŞ'ı ziyaret ederek Bölge Müdürü Atanur Karadağ'dan bilgi aldı.

Şimşek, buradaki açıklamasında, TÜRASAŞ'ın gelecek yıl 450 vagon üreteceğini belirterek, vagonların ilk kaynağını söyledi.

TÜRASAŞ'ın çok güzel çalışmalara imza attığını vurgulayan Şimşek, "Ülkemizin göz bebeği bir kurum ve vagon üretiminde gerçekten güzel bir çalışma ekibi var. Güzel çalışmalar sergileniyor. Başta bölge müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müdürlüğün başarısındaki en büyük pay sahibinin çalışanlar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Siz olmazsanız burada bir başarı öyküsünden bahsedemeyiz. Büyük bir emek harcanıyor, büyük bir gayret söz konusu ve bu da başarıyı getiriyor. Burası ülkemizde vagon üretiminde söz sahibi, aynı zamanda öncü bir kurum. Devletimizin rehber olması, yol göstermesi, onlarla iş birliği yapması sayesinde de bu üretim başlamış durumda. Bu sektörü, bu kurumumuz domine etmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da güzel başarılara imza atacaktır. Bu fabrikamızda 2023 yılında 450 vagon üretimi olacak. Bu gerçekten güzel bir başarı. Her geçen gün kendisini yenileyen, geliştiren bir kurum. Üretimde robot da kullanılmaya başlanmış, bu da gösteriyor ki kurumumuz her geçen gün kendini yeniliyor ve teknolojik gelişmeleri kullanıyor."

Karadağ ise ziyaretinden dolayı Vali Şimşek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Ekonomi

Yılmaz Şimşek Karadağ Türkiye Sivas Ekonomi Haberler

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