Tunuslu yetkililer, Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istiyor

Tunuslu ticaret yetkilileri ve iş dünyası liderleri, Tunus'un Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine yönelik büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı. Yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, farmasötik, inşaat ve altyapı, sağlık, turizm, teknolojik ve dijital inovasyon alanlarındaki potansiyel göz önüne alındığında bu hedef mümkündür ve başarılabilir. Tunuslu ve Çinli firmalar arasında profesyonel etkileşimi artırma olasılıklarını da araştırmalıyız.

TUNUS, 16 Haziran (Xinhua) -- Tunuslu ticaret yetkilileri ve iş dünyası liderleri, bu Kuzey Afrika ülkesinin Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine yönelik büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.

Tunus Uluslararası İşadamları Konfederasyonu (CONECT International) Birinci Başkan Yardımcısı Salma Elloumi, Perşembe günü Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen Tunus-Çin ekonomik ve ticari toplantısında konuştu. Elloumi, "Yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, farmasötik, inşaat ve altyapı, sağlık, turizm, teknolojik ve dijital inovasyon alanlarındaki potansiyel göz önüne alındığında bu hedef mümkündür ve başarılabilir" dedi.

Elloumi ayrıca, "Tunuslu ve Çinli firmalar arasında profesyonel etkileşimi artırma olasılıklarını da araştırmalıyız" dedi.

Toplantı, 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Çin'in orta kesimindeki Changsha kentinde düzenlenecek 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek 20 Tunuslu şirketten oluşan bir ekonomi heyetinin istifadesi için düzenlendi.

Toplantı sırasında paylaşılan istatistikler, Tunus ve Çin arasındaki ticaret hacminin 2023'ün Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla yaklaşık 763 milyon ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) Genel Müdürü Jalel Tebib, Çin'in Tunus'un dünyadaki dördüncü büyük ticari ortağı ve Asya'daki en büyük ortağı olduğunu kaydetti. Tebib ayrıca Çin'in 2022 yılında Tunus'un en büyük ikinci tedarikçisi olduğuna işaret etti.

Çin'in Tunus'taki yatırımı yaklaşık 16,2 milyon ABD doları tutarında. Tunuslu yetkililer ve iş dünyası liderleri, iki ülke arasında yatırım alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik muazzam potansiyel göz önüne alındığında bu tutarın nispeten küçük kaldığını düşünüyor.

Tunus İhracat Teşvik Merkezi'nde İhracat Teşvik Departmanı Müdür Yardımcısı Riadh Attia, deniz ürünleri ve elektrik iletkenleri de dahil olmak üzere Çin'e ihraç edilme potansiyeli yüksek birçok Tunus ürünü bulunduğunu belirterek, Tunus'un Çin'e ihracatını önemli ölçüde artırmak için büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Attia, "Tunus ile Çin arasındaki ortaklığın yanı sıra tamamlayıcılığı desteklemek için, Tunus'taki yatırımları artırma ve bu ülkedeki ortak üretim ve sanayi taşeronluğunu teşvik çabalarını hızlandırmak gerekiyor" dedi.