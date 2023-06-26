Tunus'ta Yüksek Fiyatlar Nedeniyle Kurban Pazarları Durgun

Tunus'ta yüksek fiyatlar nedeniyle kurban pazarları geçen yıllara göre daha durgun. Küçükbaş kurbanlıkların tercih edildiği Tunus'ta, ortalama bir kurbanlığın fiyatı 1500 Tunus dinarı (500 dolar) iken 6 ayını yeni doldurmuş keçi ve koyunlar ise 600 Tunus dinarı (200 dolar) civarında satışa sunuluyor.

Tunus'ta yüksek fiyatlar nedeniyle kurban pazarları geçen yıllara göre daha durgun.

Küçükbaş kurbanlıkların tercih edildiği Tunus'ta, ortalama bir kurbanlığın fiyatı 1500 Tunus dinarı (500 dolar) iken 6 ayını yeni doldurmuş keçi ve koyunlar ise 600 Tunus dinarı (200 dolar) civarında satışa sunuluyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklığa bağlı olarak yem fiyatlarındaki artış, küçükbaş kurbanlıkların sayılarının azlığı ve yüksek maliyetli bakım ücretleri nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiği kurban pazarlarında bayrama günler kala alışveriş düşük düzeyde gerçekleşiyor.

Yüksek maliyetler kurbanlık fiyatlarını arttırdı

Başkent Tunus'un yakınlarındaki El-Muruj canlı hayvan pazarında, kurbanlık satışı için ülkenin kuzeybatısında yer alan Silyana kentinden gelen Muhtar el-Ayari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasından şikayet ediliyor ancak bu fiyatların maliyetlere bakınca normal olduğu anlaşılacaktır. Hayvan yemi olarak kullandığımız arpanın 100 kilogramının fiyatı 150 dinar (50 dolar),samanın destesi de 30 dinardan başlıyor. Kurbanlıklarımızı kaç paraya satarsak satalım bu yılki zararımızı karşılayamayacağız." diye konuştu.

Fiyatlar yüksek olduğu için alıcı bulamadıklarından yakınan Ayari, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yem kıtlığından dolayı istediğimiz fiyata yeterli yem bulamadığımız için haliyle hayvanlara bakım maliyeti yükseliyor. 1000 dinar (330 dolar) fiyat biçtiğimiz kurbanlık, günlük yediği 2 kilogram arpanın yem bedelini bile karşılayamıyor. Şu an pazardaki fiyatlara göre en düşük kurbanlık fiyatı 600 dinar civarında. Geçen yıllarda 600 dinara ortalama iyi bir kurbanlık alınabiliyordu."

Maliyetlerden dolayı Tunus'ta hayvancılık geriliyor

Kurbanlık satışı için sürüsüyle pazarda yer alan Lutfi Ferşişi, yem fiyatlarının yüksekliğinden ve yem kıtlığından dolayı maliyetlerin arttığı görüşünde.

Hayvancılıkla uğraşanların bu yıl büyük zarar gördüğünü vurgulayan Ferşişi, "Maliyetlerin artmasından dolayı besi hayvanları çok azaldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler büyük sürü sahibiyken artık hayvan sayıları nerdeyse yarı yarıya indi. 25 küçükbaş hayvanı olan 15, 100 hayvanı olan ise artık 40 hayvana bakabiliyor. Hatta maliyetlerin yüksekliğinden dolayı tüm sürüsünü satanlar dahi var." diye konuştu.

Bu yıl borçlarını ödeyemeyeceğini çaresiz bir şekilde ifade eden Ferşişi, "Yetkilerden hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin sorunlarını görmelerini bekliyoruz. Yem fiyatlarında yardımcı olurlarsa bir nebze de olsa çiftçimiz rahatlayacak. Ben ucuz kurbanlık satmak istiyorum ama masraflardan dolayı satamıyorum. Bu yıl masraflarımızı çıkarabilirsek işimizi devam ettirebileceğiz." dedi.

Tüketici yüksek fiyatlardan şikayetçi

Tunus Tüketici Hakları Örgütü Başkanı Ammar Ziya ise yaptığı değerlendirmede, bu yıl yoksul ve orta gelirli ailelerin kurbanlık alamayacağını söyledi.

Ziya, "Kurbanlık fiyatı yüksek, çünkü ortalama 800 dinarlık kurbanlık demek iki asgari ücrete denk. Tunus'ta çalışanların yüzde 50'sinin aldığı maaş kurbanlık almaya yetmiyor. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların belirlediği kurbanlık fiyatları yem fiyatlarıyla paralel. Kurbanlık satış mevsimi başlamadan fiyat araştırması yaptık, besicilerin de zarar görmesini istemediğimiz için canlı küçükbaş hayvanın kilosunun 17,8 dinar (5,8 dolar) olması üzerinde anlaştık." ifadelerini kullandı.

Anlaştıkları fiyatın üzerinde satış yapan çiftçilerin olduğuna dikkati çeken Ziya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyatları belirleyen arz ve taleptir. Bu yüzden fiyatları kontrol altında tutmak çok zor. Bu fiyatlara göre maalesef bu yıl birçok aile evine kurbanlık götüremeyecek."