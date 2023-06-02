Tunus Halk Meclisi, Afreximbank'tan yarım milyar dolarlık kredi alınmasını onayladı

Tunus'ta Halk Meclisi, Afrika İhracat-İthalat Bankası'ndan (Afreximbank) yarım milyar dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. Maliye Bakanı Siham Bugadiri Nemsiyye, borçlanmanın Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış etkenlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

Tunus'ta Halk Meclisi, Afrika İhracat-İthalat Bankası'ndan (Afreximbank) yarım milyar dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Halk Meclisinde düzenlenen oturum, Meclisin Youtube sayfasından yayımlandı.

Oturumda, Tunus ile Afrika İhracat-İthalat Bankası arasında varılan anlaşma, 2 ret ve 5 çekimser oya karşılık 126 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.

Maliye Bakanı Siham Bugadiri Nemsiyye oturumda yaptığı konuşmada, borçlanmanın, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış etkenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Nemsiyye, 2022 sonu itibarıyla borçlanma hacminin, yüzde 46,7'si dış ve yüzde 33'ü iç borçlanma olmak üzere 115 milyar dinara (yaklaşık 37 milyar dolar) ulaştığını ifade etti.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.