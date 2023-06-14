Tunus Cumhurbaşkanı IMF'nin şartlarını kabul etmeyecek

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, IMF'nin Tunus ile kredi anlaşması için öne sürdüğü şartları kabul etmeyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Said, düzensiz göç, IMF ile görüşmeler ve AB ile stratejik işbirliği konularını ele aldığı görüşmede, IMF'nin daha önce denenmiş ve başarıya ulaşamamış şartlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Tunus ile kredi anlaşmasını imzalamak için öne sürdüğü "şartlar ve dayatmaların" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Düzensiz göç, Tunus ile IMF arasında devam eden görüşmeler ve AB ile stratejik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Said, "IMF'nin reçeteleri konusunda tutumunu netleştirmesini bekliyoruz. Bretton Woods anlaşmaları insanlığın kaderi değildir. IMF'nin daha önce denenmiş ve başarıya ulaşamamış şartları ve dayatmaları kabul edilemez. 1984'te denenen bu yöntem toplumsal barışı tehdit etmekte." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç sorununun etraflıca ele alınması gerektiğini ve düzensiz göç sorununun çözümünün göçü engellemek olmadığını vurgulayan Said, Tunus olarak düzensiz göç nedenlerinin ortadan kaldırılması çözümünü desteklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Said, haziran ayı başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, IMF'nin ülkesine finansman sağlamak için sunduğu şartlara tepki göstermişti.

Tunus'ta son on yılda ekonomik kriz derinleşerek arttı

Tunus'ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.

IMF ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.