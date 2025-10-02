Tunus Büyükelçisi ULUSKON'u Ziyaret Etti

TUNUS Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ULUSKON Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tunus Büyükelçiliği ile ULUSKON arasında ithalat, ihracat ve yatırım alanlarında iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Büyükelçi Sghaier, iki ülke arasındaki iş birliğine verdikleri önemi vurgulayarak özellikle ticari hacmi genişletmek adına atılacak adımların başlanılabileceğini dile getirdi.

Atasoy ise ULUSKON'un iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için her türlü iş birliğine hazır olduğunu, adımlara başlanılacağını ve Tunus'a yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara rehberlik etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Tunus Büyükelçisi Sghaier, ULUSKON ve Atasoy'u Tunus'ta görmekten mutluluk duyacağını belirtti ve ziyaret konuşmaları yapıldı. Tunus ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşmalarının daha fazla detaylandırılması ve iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi için atılacak adımların yakından takip edilmeye devam edileceği aktarıldı.